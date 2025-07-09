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هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

2025-07-09 03:09:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 467 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 534 دينارا اليوم الاربعاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، لغايات البيع من محال الصاغة، 66.70 دينارا، مقابل 64.50 دينارا لجهة الشراء.

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