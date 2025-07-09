هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 467 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 534 دينارا اليوم الاربعاء.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، لغايات البيع من محال الصاغة، 66.70 دينارا، مقابل 64.50 دينارا لجهة الشراء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
امرأة هندية تواجه بشجاعة إحدى أخطر أفاعي العالم
"نايت فرانك": مبيعات عقارات دبي الفاخرة تواصل تسجيل الأرقام القياسية
الحكم بسجن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمدة عام
وزير الشباب والرياضة يشارك في تدشين عمّان عاصمة الشباب العربي 2025
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وستكون هناك بدائل جاهزة لهم