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حماس توافق على إطلاق سراح 10 أسرى في إطار محادثات وقف إطلاق النار

حماس توافق على إطلاق سراح 10 أسرى في إطار محادثات وقف إطلاق النار

2025-07-09 03:09:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت حركة "حماس"، الأربعاء، إنها وافقت على إطلاق سراح 10 أسرى، في إطار جهود محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت الحركة، في بيان، أنها تواصل الجهود "المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على الفلسطينيين، ويؤمن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة".
وأوضحت أن النقاط الجوهرية لا تزال قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: "تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار".

MENAFN09072025000208011052ID1109781136

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