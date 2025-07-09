نقابة الصحفيين: حزيران يشهد استشهاد 7 صحفيين و16 إصابة دامية واستمرار نزوح العاملين في الميدان الإعلامي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الجسم الصحفي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل، من خلال سلسلة من الجرائم، كان أبرزها استشهاد سبعة من الزملاء الصحفيين في قطاع غزة.

وأظهر تقرير توثيقي صادر عن لجنة الحريات الصحفية التابعة للنقابة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 100 جريمة واعتداء وانتهاك مباشر بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يونيو/حزيران 2025، في إطار تصعيد ممنهج استهدف حرية الصحافة.

ووفقًا للبيانات، فقد استُشهد سبعة صحفيين أثناء تغطيتهم الميدانية، فيما أُصيب ستة عشر آخرون بجراح دامية جرّاء الرصاص أو شظايا الصواريخ. كما طالت الهجمات عائلات الصحفيين، حيث سُجل استشهاد خمسة من أقاربهم نتيجة القصف المباشر.

وسجّل التقرير ثلاث حالات اعتقال لصحفيين، وأربع حالات عرض على محاكم عسكرية.

وفيما يتعلق بالبنية الإعلامية، فقد تعرّضت ست مؤسسات صحفية للهدم أو الإغلاق القسري، كما تم تدمير عشرة منازل لصحفيين، بينما صادرت قوات الاحتلال معدات تصوير وبث في أربع حوادث موثقة.

كما وثّق التقرير اثنتين وعشرين حالة احتجاز أو منع من التغطية، وثماني حوادث إطلاق نار مباشر على الصحفيين، وسبع هجمات باستخدام قنابل الصوت والغاز السام، بالإضافة إلى ثلاث حالات ضرب جسدي، وثلاث حالات تهديد وتحريض علني ضد الصحفيين.

ووردت في التقرير أيضًا حالة واحدة لمنع السفر، واعتداءان من قبل مستوطنين على طواقم إعلامية.

كما وثق التقرير سلسلة انتهاكات مارسها الاحتلال عبر جهات أمنية وأفراد من المستوطنين ضد طواقم إعلامية عربية وغربية، كانت تغطي سقوط الصواريخ الإيرانية على بعض المناطق في الداخل المحتل.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الانتهاكات وخطورتها، في ظل صمت دولي وتضييق متواصل على العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع استمرار نزوح المئات من الصحفيين بحثًا عن النجاة من الموت، حيث اضطُر بعضهم للنزوح للمرة الخامسة أو السادسة بعيدًا عن منازلهم التي دُمّر جزء كبير منها.

كما استمرت المعاناة في الوصول إلى مقار العمل والتواصل مع العالم الخارجي نتيجة انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بفعل استهداف جيش الاحتلال لأبراج البث والتغطية بالقصف والتدمير.

ولاحظ التقرير أيضًا ارتفاعًا نسبيًا في ظاهرة الاعتداءات الداخلية ضد الزملاء الصحفيين من قبل جهات رسمية أو عائلية، في انتهاكات تُعد مقلقة وخطيرة، في ظل عدوان الإبادة الجماعية الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة بشكل خاص، وبحق الشعب الفلسطيني عمومًا.