الأردن .. نصار: ميزانية الاتحاد ستتضاعف إلى 8 ملايين دينار

الأردن .. نصار: ميزانية الاتحاد ستتضاعف إلى 8 ملايين دينار
خبرني - كشفت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم سمر نصار، أنّ الحكومة سترفع موازنة الاتحاد ومخصصاته إلى 8 ملايين دينار.
وقالت نصار في تصريحات صحفية مساء اليوم الاربعاء، أنّ الجزء الأكبر من هذه المخصصات ستكون لدعم المنتخب الوطني المقبل على المشاركة في كأس العالم 2026.
وبينت أنّ المنتخب سيلعب عدة مباريات ودية تحضيرية للمونديال في الأشهر القادمة منها مع دول آسيوية وأفريقية وذلك لأن منتخبات أوروبا مشوارها يستمر حتى شهر 11.
وتحدثت عن ضرورة أن يعتمد الاتحاد عن إيرادات مادية ذاتية وعدم اقتصار ذلك على الدعم الحكومي من الموازنة العامة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
امرأة هندية تواجه بشجاعة إحدى أخطر أفاعي العالم
"نايت فرانك": مبيعات عقارات دبي الفاخرة تواصل تسجيل الأرقام القياسية
الحكم بسجن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمدة عام
وزير الشباب والرياضة يشارك في تدشين عمّان عاصمة الشباب العربي 2025
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وستكون هناك بدائل جاهزة لهم