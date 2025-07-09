الأردن .. نصار: ميزانية الاتحاد ستتضاعف إلى 8 ملايين دينار

خبرني - كشفت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم سمر نصار، أنّ الحكومة سترفع موازنة الاتحاد ومخصصاته إلى 8 ملايين دينار.

وقالت نصار في تصريحات صحفية مساء اليوم الاربعاء، أنّ الجزء الأكبر من هذه المخصصات ستكون لدعم المنتخب الوطني المقبل على المشاركة في كأس العالم 2026.

وبينت أنّ المنتخب سيلعب عدة مباريات ودية تحضيرية للمونديال في الأشهر القادمة منها مع دول آسيوية وأفريقية وذلك لأن منتخبات أوروبا مشوارها يستمر حتى شهر 11.

وتحدثت عن ضرورة أن يعتمد الاتحاد عن إيرادات مادية ذاتية وعدم اقتصار ذلك على الدعم الحكومي من الموازنة العامة.



