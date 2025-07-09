3 وفيات بفيضانات في نيو مكسيكو الأمريكية - فيديو

خبرني - أعلن مسئولون أمريكيون، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت قرية رويدوسو الجبلية بجنوب ولاية نيومكسيكو الأمريكية بعدما أدت الأمطار الموسمية إلى حدوث فيضانات كانت قوية لدرجة أنها جرفت منزلا بأكمله باتجاه مجرى النهر.

وقالت إدارة القرية، في بيان، إن رجلا وطفلين جرفتهم مياه الفيضانات مساء الثلاثاء ( بتوقيت الولاية الاميركية).

وأكد دانيل سيلفا من وزارة الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ بولاية نيو مكسيكو، أن أطقم الطوارئ نفذت 85 عملية إنقاذ على الأقل في المياه السريعة في منطقة رويدوسو بما في ذلك أشخاص كانوا قد حوصروا في منازلهم وسياراتهم.

وانحسرت المياه بحلول مساء الثلاثاء وتجوب فرق البحث والإنقاذ البلدة بحثا عن الأشخاص المفقودين بينما أزالت فرق الأشغال العامة الأنقاض من الطرق. وهناك بعض السيارات لا تزال عالقة في الطين.