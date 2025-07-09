  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأونروا: لا يمكننا أن نصمت أو نكون شركاء في تهجير قسري

الأونروا: لا يمكننا أن نصمت أو نكون شركاء في تهجير قسري

2025-07-09 03:06:59

خبرني - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني:

لا يمكننا أن نصمت أو نكون شركاء في تهجير قسري واسع النطاق بقطاع غزة.

لا بديل عن وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق "الرهائن" ودخول المساعدات والالتزام بحل الدولتين.

MENAFN09072025000151011027ID1109781049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث