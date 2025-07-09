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نقترب بشدة من اتفاق بشأن غزة.. ترمب يبشر بالهدنة

نقترب بشدة من اتفاق بشأن غزة.. ترمب يبشر بالهدنة

2025-07-09 03:06:59


خبرني - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اعتقاده باقتراب التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.


وقال ترمب اليوم الأربعاء "نقترب بشدة من اتفاق بشأن غزة".

يأتي ذلك بعد اجتماعين عقدهما ترامب منذ أول أمس الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن حاليا.

كما يتزامن ذلك مع المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين وفدي إسرائيل وحركة حماس لبحث التوصل لهدنة.

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