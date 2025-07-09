البنك العربي يرعى برنامج اليوم الدولي للعب في متحف الأطفال

البنك العربي يرعى برنامج اليوم الدولي للعب في متحف الأطفال
عمان 9 تموز (بترا)- أعلن البنك العربي عن رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب"، بالتعاون مع متحف الأطفال احتفاءً باليوم الدولي للعب.
ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على منهجية المتحف المتمثلة في التعلّم عبر اللعب والاستكشاف من خلال شعاره "نلعب، نكتشف، نتعلّم" حيث استقطب البرنامج أكثر من 18 ألف زائر، وضم مجموعة أنشطة وورش تفاعلية مصممة للأطفال وأسرهم بمشاركة عدد من متطوعي البنك العربي.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة التفاعلية للعائلة مثل نشاط "لعب وأدب"، و"تحدي القوارب"، وأنشطة حرفية مثل صناعة الألعاب وغيرها من الفعاليات المصممة للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاما، كما اشتمل البرنامج على ورش وجلسات توعوية موجهة لأولياء الأمور بهدف تعزيز وعيهم بأهمية اللعب في تنمية مهارات أطفالهم ودعم تجربتهم التعليمية.
كما تم تخصيص برنامج مميز لزوّار المتحف الصغار من عمر عام إلى 5 أعوام، تضمن أنشطة حركية وتفاعلية تسهم في تنمية مهاراتهم خلال السنوات الأولى مثل "متاهات وكرات"، إضافة إلى "الغرفة الحسيّة".
ويُعد هذا الدعم جزءًا من مبادرات البنك العربي ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية "معًا"، الذي يسهم في دعم عدة قطاعات منها التعليم، حيث يدعم البنك برنامج "التواصل مع المجتمع" التابع لمتحف الأطفال الذي يضم فعاليات وأنشطة تركز على أهم المناسبات والقضايا التي تهم الطفل والعائلة.
يشار إلى أن متحف الأطفال هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله عام 2007، ويضم أكثر من 195 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية.
--(بترا)
رش/ه ح
09/07/2025 21:29:09
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