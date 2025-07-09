البنك العربي يرعى برنامج اليوم الدولي للعب في متحف الأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تموز (بترا)- أعلن البنك العربي عن رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب"، بالتعاون مع متحف الأطفال احتفاءً باليوم الدولي للعب.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على منهجية المتحف المتمثلة في التعلّم عبر اللعب والاستكشاف من خلال شعاره "نلعب، نكتشف، نتعلّم" حيث استقطب البرنامج أكثر من 18 ألف زائر، وضم مجموعة أنشطة وورش تفاعلية مصممة للأطفال وأسرهم بمشاركة عدد من متطوعي البنك العربي.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة التفاعلية للعائلة مثل نشاط "لعب وأدب"، و"تحدي القوارب"، وأنشطة حرفية مثل صناعة الألعاب وغيرها من الفعاليات المصممة للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاما، كما اشتمل البرنامج على ورش وجلسات توعوية موجهة لأولياء الأمور بهدف تعزيز وعيهم بأهمية اللعب في تنمية مهارات أطفالهم ودعم تجربتهم التعليمية.

كما تم تخصيص برنامج مميز لزوّار المتحف الصغار من عمر عام إلى 5 أعوام، تضمن أنشطة حركية وتفاعلية تسهم في تنمية مهاراتهم خلال السنوات الأولى مثل "متاهات وكرات"، إضافة إلى "الغرفة الحسيّة".

ويُعد هذا الدعم جزءًا من مبادرات البنك العربي ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية "معًا"، الذي يسهم في دعم عدة قطاعات منها التعليم، حيث يدعم البنك برنامج "التواصل مع المجتمع" التابع لمتحف الأطفال الذي يضم فعاليات وأنشطة تركز على أهم المناسبات والقضايا التي تهم الطفل والعائلة.

يشار إلى أن متحف الأطفال هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله عام 2007، ويضم أكثر من 195 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية.

--(بترا)

رش/ه ح

09/07/2025 21:29:09





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