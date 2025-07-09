توظيف 175 شخصا في مشروع تحريج وتشجير طريق جابر المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 9 تموز ( بترا )- أجرت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع مديرية زراعة المفرق، اليوم الأربعاء في مبنى المديرية قرعة لاختيار العدد المطلوب ممن تقدموا بطلبات للعمل ضمن مشروع تحريج وتشجير طريق المفرق جابر السرحان.

وقال مدير المشروع في منظمة العمل الدولية، خالد أبو راشد، إن المشروع الذي بدأ باتفاقية مع وزارة الزراعة عام 2023 بمنحة من بنك الإعمار الألماني بقيمة مليونين و 500 ألف يورو يهدف إلى زراعة 120 ألف شجرة وتوظيف 1250 عاملا من الأردنيين والسوريين من كلا الجنسين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن المشروع اقترب من نهايته، وجرى توقيع اتفاقية أخيرة مع مديرية زراعة المفرق لتحريج طريق جابر المفرق لمسافة 5 كيلو متر من خلال زراعة 30 ألف شجرة وتوظيف 175 عاملا.

وأوضح أبو راشد أنه ومن خلال عملية التوظيف الأخيرة التي جرت اليوم عبر نظام القرعة، فإن المشروع يكون قد وظف 1500 عامل منهم 50 بالمئة من السوريين.

ولفت إلى أنه جرى اليوم توظيف 166 عاملا من خلال القرعة لضمان العدالة في الحصول على فرص العمل، مشيرا إلى أنه جرى اختيار 9 أشخاص كقادة مجموعات ومدخل بيانات بناء على مقابلات وتنافس.

وسيبدأ العمل بالمشروع خلال الشهر الحالي إلى شهر تشرين الثاني المقبل، ضمن رؤية وزارة الزراعة لزيادة الرقعة النباتية والتشجير والتحريج في المملكة في إطار مبادرة الـ 10مليون شجرة ومبادرة مليون شجرة خروب التي أطلقتها وزارة الزراعة.

--(بترا)

ه ق/أز/ هـ ح

09/07/2025 20:28:06