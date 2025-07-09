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محافظ الزرقاء: شراكة فاعلة وتكامل مؤسسي أساس نجاح المرحلة المقبلة

محافظ الزرقاء: شراكة فاعلة وتكامل مؤسسي أساس نجاح المرحلة المقبلة

2025-07-09 10:06:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أن نجاح لجنة بلدية الزرقاء في أداء مهامها وتحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع، يستدعي تضافر الجهود والتكامل بين جميع الجهات الرسمية والبلدية، والعمل بروح الفريق خدمة لأهالي المدينة.


جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، يرافقه أعضاء المجلس الأمني، لبلدية الزرقاء، لتقديم التهنئة إلى رئيس وأعضاء لجنة البلدية بمناسبة تعيينهم لتولي إدارة شؤون البلدية.


وقال أبو قاعود إن التحديات التي تواجه المدينة تتطلب مقاربة جماعية ورؤية موحدة تعلي من شأن الخدمة العامة، معربا عن ثقته بكفاءة اللجنة الجديدة وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية في مدينة الزرقاء.

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