ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة، مبينا أنه في حال التوصل إلى هدنة، فإن إسرائيل ستتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي في براتيسلافا مع نظيره السلوفاكي "إسرائيل جادة في رغبتها بالتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
امرأة هندية تواجه بشجاعة إحدى أخطر أفاعي العالم
البراكين السيبيرية وأكبر انقراض عرفه التاريخ .. القصة الكاملة
الكل يتساءل: ما شكل العالم الذي ينشده دونالد ترامب؟
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
"نايت فرانك": مبيعات عقارات دبي الفاخرة تواصل تسجيل الأرقام القياسية
فتح باب التسجيل في سباق أرامكس دبي-مسقط للإبحار لعام 2026 تحدي الإبحار الأصعب في المنطقة يعود من جديد