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ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى

ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى

2025-07-09 10:06:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة، مبينا أنه في حال التوصل إلى هدنة، فإن إسرائيل ستتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار.


وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي في براتيسلافا مع نظيره السلوفاكي "إسرائيل جادة في رغبتها بالتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار.

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