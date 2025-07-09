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قافلة النزاهة تزور صندوق استثمار الضمان ودائرة الإحصاءات

قافلة النزاهة تزور صندوق استثمار الضمان ودائرة الإحصاءات

2025-07-09 10:06:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - زار وفد "قافلة النزاهة" التابع لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كلاً من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة،ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، بهدف تقييم مدى التزام المؤسستين بمعايير النزاهة، والشفافية، والحوكمة الرشيدة.


وأكد رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه، خلال اللقاء الذي حضره مدراء وموظفون وممثلون عن الهيئة ومركز "الحياة – راصد"، أهمية الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة لتعزيز ثقافة الشفافية المؤسسية والوعي المجتمعي بقيم النزاهة الوطنية.


وأشار كناكريه، إلى التزام الصندوق الراسخ بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، ودعمه الكامل لهذا المشروع الوطني الذي يُعد أداة تقييمية فاعلة لتحفيز المؤسسات على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والانفتاح والمسؤولية.

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