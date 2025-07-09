قافلة النزاهة تزور صندوق استثمار الضمان ودائرة الإحصاءات

قافلة النزاهة تزور صندوق استثمار الضمان ودائرة الإحصاءات
وأكد رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه، خلال اللقاء الذي حضره مدراء وموظفون وممثلون عن الهيئة ومركز "الحياة – راصد"، أهمية الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة لتعزيز ثقافة الشفافية المؤسسية والوعي المجتمعي بقيم النزاهة الوطنية.
وأشار كناكريه، إلى التزام الصندوق الراسخ بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، ودعمه الكامل لهذا المشروع الوطني الذي يُعد أداة تقييمية فاعلة لتحفيز المؤسسات على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والانفتاح والمسؤولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
امرأة هندية تواجه بشجاعة إحدى أخطر أفاعي العالم
البراكين السيبيرية وأكبر انقراض عرفه التاريخ .. القصة الكاملة
الكل يتساءل: ما شكل العالم الذي ينشده دونالد ترامب؟
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
"نايت فرانك": مبيعات عقارات دبي الفاخرة تواصل تسجيل الأرقام القياسية
فتح باب التسجيل في سباق أرامكس دبي-مسقط للإبحار لعام 2026 تحدي الإبحار الأصعب في المنطقة يعود من جديد