حسان يعلن مضاعفة الحكومة لموازنة اتحاد كرة القدم

- الأمير علي بن الحسين يترأس اجتماعاً للاتحاد الأردني لكرة القدم استضاف خلاله رئيس الوزراء

- الاجتماع أكَّد أهميَّة تكاتف الجهود للبناء على الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله لكأس العالم.

- سمو الأمير علي بن الحسين يُعرب عن تقدير الاتّحاد لدعم الحكومة واهتمامها المتواصل بقطاعي الشباب والرياضة.

- سموّ الأمير علي بن الحسين: ضرورة تعزيز البرامج والخطط لضمان ديمومة النجاح بما ينعكس إيجاباً على مختلف مكونات منظومة كرة القدم.

- رئيس الوزراء: دعم جلالة الملك وسموّ وليّ العهد والجهود الكبيرة لسموّ الأمير علي بن الحسين في قيادة اتحاد كرة القدم ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

- رئيس الوزراء يؤكّد دعم الحكومة لمسيرة المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة وتهيئة البيئة المناسبة لروابط المشجعين لمؤازرة المنتخب في مهمَّته العالميَّة.

- رئيس الوزراء يعلن مضاعفة الحكومة لموازنة اتحاد كرة القدم اعتباراً من العام المقبل لتمكينه من الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

- رئيس الوزراء يؤكّد دعم الحكومة للتوسُّع في مراكز تدريب الواعدين بكرة القدم والاستفادة من البنية التحتيَّة لمراكز الشَّباب في هذا المجال.

خبرني - ترأس سموّ الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الأربعاء اجتماعاً للاتحاد، استضاف فيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، جرى خلاله التأكيد على أهميَّة تكاتف الجهود للبناء على الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله لكأس العالم، واستثماره كقصَّة نجاح لتحفيز الشَّباب واستدامة هذه الإنجازات.

وأعرب سمو الأمير علي بن الحسين، خلال الاجتماع عن تقدير الاتِّحاد الأردني لكرة القدم، لدعم الحكومة واهتمامها المتواصل بقطاعي الشباب والرياضة.

وشدد سموه على ضرورة البناء على الإنجاز التاريخي المتمثل بتأهل المنتخب الوطني لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، وما يتطلبه ذلك من مواصلة العمل بجهد مكثف، وتعزيز البرامج والخطط لضمان ديمومة هذا النجاح، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مكونات منظومة كرة القدم، ويُسهم في ترك إرث رياضي مستدام للأجيال القادمة.

بدوره، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الدعم الكبير من جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، ومتابعتهما الحثيثة للمنتخب الوطني وللرِّياضة الأردنيَّة، ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها سموّ الأمير علي بن الحسين في قيادته للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وأكَّد رئيس الوزراء دعم الحكومة لمسيرة المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلَّق بالتحضير والإعداد لمنافسات كأس العالم، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة لروابط المشجعين لمؤازرة المنتخب في مهمَّته العالميَّة.

وأعلن في هذا الصَّدد، مضاعفة الحكومة لموازنة الاتحاد اعتباراً من العام المقبل، لتمكينه من مواصلة إنجازاته خلال المرحلة المقبلة، وعزم الحكومة دعم التوسُّع في مراكز تدريب الواعدين بكرة القدم لتشمل مختلف محافظات المملكة، والاستفادة من البنية التحتيَّة لمراكز الشَّباب في بناء برامج تدريبية لكرة القدم ومختلف الرياضات إلى جانب برامجها الأخرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهميَّة رعاية المواهب وتطوير قدرات الموهوبين في مختلف المجالات، بما في ذلك الرِّياضيَّة، وتهيئة البنية التحتيَّة الملائمة لصقل إبداعاتهم في جميع المحافظات، مؤكِّداً دعم الحكومة لإنشاء وصيانة وتأهيل ملاعب تدريبيَّة في المحافظات، وإدامتها لخدمة الأندية والمواهب الرِّياضيَّة.

وأشار إلى أنَّ الاستاد الدولي الجديد لكرة القدم الذي وجَّه جلالة الملك بإنشائه سيكون بأعلى المواصفات، سيسهم في خدمة الرِّياضة الأردنيَّة وتطوير البنية التحتيَّة اللازمة لذلك.

وقدمت الأمين العام للاتحاد سمر نصار عرضاً شاملا للخطة الاستراتيجية التي أطلقها الاتحاد، والتي ترتكز على الارتقاء بالأداء الفني للمنتخبات الوطنية ورفع مستوى البطولات المحلية، ودعم قطاع الفئات العمرية، وتعزيز الحوكمة والملاءة المالية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الجانب التسويقي وزيادة التفاعل الجماهيري.

كما استعرضت نصار أبرز ملامح خطة الإعداد الخاصة بالمنتخب الوطني استعداداً للمشاركة في المونديال، والتي تشمل إقامة معسكرات ومباريات نوعية، وتعزيز الجاهزية الفنية، إلى جانب خطة متكاملة لرفع مستوى التفاعل الجماهيري لدعم النشامى خلال البطولة.

وأشارت نصار إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع كرة القدم، وفي مقدمتها محدودية الموارد المالية، وتواضع البنية التحتية، والحاجة الماسّة إلى تحديث التشريعات الرياضية، لتواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

كما شددت على أن دعم الأندية يُشكل أولوية قصوى، باعتبارها الركيزة الأساسية في منظومة كرة القدم الوطنية، مستعرضة أبرز العقبات التي تواجهها، وسبل تمكينها على مختلف المستويات.

واستعرضت نصار واقع المنشآت الرياضية في المملكة، مشيرة إلى التحديات التي تواجه البنية التحتية من حيث الجاهزية والاستدامة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود وتسخير الإمكانيات والموارد اللازمة لإنشاء وتطوير ملاعب جديدة في مختلف محافظات المملكة، بما يضمن استدامتها ويخدم احتياجات الأندية والمنتخبات الوطنية، انسجاماً مع تطلعات المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء وزير الشباب يزن الشديفات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم.