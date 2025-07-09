الأمير علي بن الحسين يترأس اجتماعاً للاتحاد الأردني لكرة القدم استضاف خلاله رئيس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

- الاجتماع أكَّد أهميَّة تكاتف الجهود للبناء على الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله لكأس العالم.

- سمو الأمير علي بن الحسين يُعرب عن تقدير الاتّحاد لدعم الحكومة واهتمامها المتواصل بقطاعي الشباب والرياضة.

- سموّ الأمير علي بن الحسين: ضرورة تعزيز البرامج والخطط لضمان ديمومة النجاح بما ينعكس إيجاباً على مختلف مكونات منظومة كرة القدم.

- رئيس الوزراء: دعم جلالة الملك وسموّ وليّ العهد والجهود الكبيرة لسموّ الأمير علي بن الحسين في قيادة اتحاد كرة القدم ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

- رئيس الوزراء يؤكّد دعم الحكومة لمسيرة المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة وتهيئة البيئة المناسبة لروابط المشجعين لمؤازرة المنتخب في مهمَّته العالميَّة.

- رئيس الوزراء يعلن مضاعفة الحكومة لموازنة اتحاد كرة القدم اعتباراً من العام المقبل لتمكينه من الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

- رئيس الوزراء يؤكّد دعم الحكومة للتوسُّع في مراكز تدريب الواعدين بكرة القدم والاستفادة من البنية التحتيَّة لمراكز الشَّباب في هذا المجال.

عمان 9 تموز (بترا)- ترأس سموّ الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الأربعاء اجتماعاً للاتحاد، استضاف فيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، جرى خلاله التأكيد على أهميَّة تكاتف الجهود للبناء على الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله لكأس العالم، واستثماره كقصَّة نجاح لتحفيز الشَّباب واستدامة هذه الإنجازات.

وأعرب سمو الأمير علي بن الحسين، خلال الاجتماع عن تقدير الاتِّحاد الأردني لكرة القدم، لدعم الحكومة واهتمامها المتواصل بقطاعي الشباب والرياضة.

وشدد سموه على ضرورة البناء على الإنجاز التاريخي المتمثل بتأهل المنتخب الوطني لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، وما يتطلبه ذلك من مواصلة العمل بجهد مكثف، وتعزيز البرامج والخطط لضمان ديمومة هذا النجاح، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مكونات منظومة كرة القدم، ويُسهم في ترك إرث رياضي مستدام للأجيال القادمة.

بدوره، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الدعم الكبير من جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، ومتابعتهما الحثيثة للمنتخب الوطني وللرِّياضة الأردنيَّة، ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها سموّ الأمير علي بن الحسين في قيادته للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وأكَّد رئيس الوزراء دعم الحكومة لمسيرة المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلَّق بالتحضير والإعداد لمنافسات كأس العالم، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة لروابط المشجعين لمؤازرة المنتخب في مهمَّته العالميَّة.

وأعلن في هذا الصَّدد، مضاعفة الحكومة لموازنة الاتحاد اعتباراً من العام المقبل، لتمكينه من مواصلة إنجازاته خلال المرحلة المقبلة، وعزم الحكومة دعم التوسُّع في مراكز تدريب الواعدين بكرة القدم لتشمل مختلف محافظات المملكة، والاستفادة من البنية التحتيَّة لمراكز الشَّباب في بناء برامج تدريبية لكرة القدم ومختلف الرياضات إلى جانب برامجها الأخرى.







ولفت رئيس الوزراء إلى أهميَّة رعاية المواهب وتطوير قدرات الموهوبين في مختلف المجالات، بما في ذلك الرِّياضيَّة، وتهيئة البنية التحتيَّة الملائمة لصقل إبداعاتهم في جميع المحافظات، مؤكِّداً دعم الحكومة لإنشاء وصيانة وتأهيل ملاعب تدريبيَّة في المحافظات، وإدامتها لخدمة الأندية والمواهب الرِّياضيَّة.

وأشار إلى أنَّ الاستاد الدولي الجديد لكرة القدم الذي وجَّه جلالة الملك بإنشائه سيكون بأعلى المواصفات، سيسهم في خدمة الرِّياضة الأردنيَّة وتطوير البنية التحتيَّة اللازمة لذلك.

وقدمت الأمين العام للاتحاد سمر نصار عرضاً شاملا للخطة الاستراتيجية التي أطلقها الاتحاد، والتي ترتكز على الارتقاء بالأداء الفني للمنتخبات الوطنية ورفع مستوى البطولات المحلية، ودعم قطاع الفئات العمرية، وتعزيز الحوكمة والملاءة المالية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الجانب التسويقي وزيادة التفاعل الجماهيري.

كما استعرضت نصار أبرز ملامح خطة الإعداد الخاصة بالمنتخب الوطني استعداداً للمشاركة في المونديال، والتي تشمل إقامة معسكرات ومباريات نوعية، وتعزيز الجاهزية الفنية، إلى جانب خطة متكاملة لرفع مستوى التفاعل الجماهيري لدعم النشامى خلال البطولة.

وأشارت نصار إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع كرة القدم، وفي مقدمتها محدودية الموارد المالية، وتواضع البنية التحتية، والحاجة الماسّة إلى تحديث التشريعات الرياضية، لتواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

كما شددت على أن دعم الأندية يُشكل أولوية قصوى، باعتبارها الركيزة الأساسية في منظومة كرة القدم الوطنية، مستعرضة أبرز العقبات التي تواجهها، وسبل تمكينها على مختلف المستويات.

واستعرضت نصار واقع المنشآت الرياضية في المملكة، مشيرة إلى التحديات التي تواجه البنية التحتية من حيث الجاهزية والاستدامة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود وتسخير الإمكانيات والموارد اللازمة لإنشاء وتطوير ملاعب جديدة في مختلف محافظات المملكة، بما يضمن استدامتها ويخدم احتياجات الأندية والمنتخبات الوطنية، انسجاماً مع تطلعات المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء وزير الشباب يزن الشديفات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم.

--(بترا)

ع ق/رق

09/07/2025 16:55:48