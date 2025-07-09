الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى46

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأربعاء، طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

اما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 46 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 36 درجة مئوية.