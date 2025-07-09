الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى46

الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى46
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأربعاء، طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .
اما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 46 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 36 درجة مئوية.
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