سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 71 08 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.10 دولار ليبلغ 71.08 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 69.98 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا لتبلغ 70.15 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا لتبلغ 68.33 دولار.
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