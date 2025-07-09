سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 71 08 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.10 دولار ليبلغ 71.08 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 69.98 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا لتبلغ 70.15 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا لتبلغ 68.33 دولار.