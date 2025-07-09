مجلس أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ناقش تطوير البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر الأمنية

مجلس أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ناقش تطوير البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر الأمنية
ترأس وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وذلك بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الأكاديمية والتعليمية والأمنية.
واستهل اللواء العدواني الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، مشيدا بتعاونهم وجهودهم في دعم مسيرة الأكاديمية، مؤكدا أهمية الشراكة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية لتحقيق التكامل وتطوير العملية التعليمية والتدريبية.
كما أعرب عن تقديره لمشاركة ممثلي الجهات من خارج وزارة الداخلية، لما لذلك من أثر إيجابي في إثراء النقاش وتوسيع آفاق التطوير.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأمنية وتعزيز الجاهزية، بما يواكب متطلبات العمل الأمني الحديث.
وأكد اللواء العدواني أهمية مواصلة الجهود بروح من التعاون والتحديث المستمر، دعما لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للأكاديمية وخدمة الوطن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
امرأة هندية تواجه بشجاعة إحدى أخطر أفاعي العالم
الكل يتساءل: ما شكل العالم الذي ينشده دونالد ترامب؟
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
وزارة المياه: اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل
الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في شوفة جنوب شرق طولكرم
رد لبنان على الورقة الأمريكية.. جدل دستوري