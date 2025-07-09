مجلس أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ناقش تطوير البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر الأمنية

ترأس وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وذلك بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الأكاديمية والتعليمية والأمنية.

واستهل اللواء العدواني الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، مشيدا بتعاونهم وجهودهم في دعم مسيرة الأكاديمية، مؤكدا أهمية الشراكة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية لتحقيق التكامل وتطوير العملية التعليمية والتدريبية.

كما أعرب عن تقديره لمشاركة ممثلي الجهات من خارج وزارة الداخلية، لما لذلك من أثر إيجابي في إثراء النقاش وتوسيع آفاق التطوير.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأمنية وتعزيز الجاهزية، بما يواكب متطلبات العمل الأمني الحديث.

وأكد اللواء العدواني أهمية مواصلة الجهود بروح من التعاون والتحديث المستمر، دعما لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للأكاديمية وخدمة الوطن.

MENAFN09072025000130011022ID1109778914