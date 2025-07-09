رئيس الحرس الوطني يشيد بالمواقف التاريخية المشرفة لليابان تجاه البلاد

أشاد رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، بالمواقف التاريخية المشرفة لدولة اليابان تجاه البلاد.

وقال الحرس الوطني في بيان صحافي، إن الشيخ مبارك الحمود استقبل في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى البلاد موكاي كينيتشيرو وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية.

ونوه رئيس الحرس الوطني كذلك بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خصوصا في المجالات العسكرية والأمنية.