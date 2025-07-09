رئيس الحرس الوطني يشيد بالمواقف التاريخية المشرفة لليابان تجاه البلاد

رئيس الحرس الوطني يشيد بالمواقف التاريخية المشرفة لليابان تجاه البلاد
أشاد رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، بالمواقف التاريخية المشرفة لدولة اليابان تجاه البلاد.
وقال الحرس الوطني في بيان صحافي، إن الشيخ مبارك الحمود استقبل في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى البلاد موكاي كينيتشيرو وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية.
ونوه رئيس الحرس الوطني كذلك بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خصوصا في المجالات العسكرية والأمنية.
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