رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات
استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في قصر بيان اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية الأردنية المشتركة المنعقدة في البلاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وسفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية حمد المري ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية دانا الزعبي وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت سنان المجالي.
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