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رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

2025-07-09 08:03:17
(MENAFN- Al-Anbaa)

استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في قصر بيان اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية الأردنية المشتركة المنعقدة في البلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وسفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية حمد المري ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية دانا الزعبي وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت سنان المجالي.

MENAFN09072025000130011022ID1109778912

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