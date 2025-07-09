الإمارات العالمية للألمنيوم تبدأ إنتاج توسعة مصنع "سبيكترو ألويز" في الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن بدء الإنتاج في مشروع توسعة مصنع ((سبيكترو ألويز)) لإعادة تدوير الألمنيوم التابع لها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويسهم المشروع في زيادة إنتاج الألمنيوم الثانوي بمعدل 55 ألف طن في مرحلته الأولى، ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول الربع الأول من العام 2026. كما يرفع المشروع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع ((سبيكترو ألويز)) التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 165 ألف طن سنوياً من الألمنيوم المعاد تدويره، والذي سيتم تسويقه تحت العلامة التجارية ((ريفايفال)) التابعة لمنتجات الألمنيوم المعاد تدويره الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

كما يسهم المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم المعاد تدويره إلى 195 ألف طن سنوياً، من خلال مصانعها في الولايات المتحدة وألمانيا.

وتواصل الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً أعمال إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في منطقة الطويلة بدولة الإمارات بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن سنوياً من اسطوانات الألمنيوم. ومن المتوقع بدء العمليات التشغيلية في النصف الأول من عام 2026.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((يمثل بدء الإنتاج في مشروع توسعة مصنع ((سبيكترو ألويز)) التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم محطة بارزة في مسيرتنا نحو تعزيز أعمالنا العالمية في مجال إعادة تدوير الألمنيوم والتزامنا بتلبية الطلب المتنامي على المعدن منخفض الكربون. كما يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في إطار خطتنا الطموحة لتعزيز أعمالنا في السوق الأمريكية، التي تعد واحدة من أكبر أسواقنا العالمية، حيث نواصل تنفيذ مشروعنا لبناء مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في ولاية أوكلاهوما)).

وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات.

وفي ولاية أوكلاهوما، تخطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لبناء أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنوياً، أي ما يعادل ضعف إجمالي إنتاج الألمنيوم المحلي في الولايات المتحدة من الألمنيوم حالياً.

وتعتمد الصناعة الأمريكية على واردات الألمنيوم الأولي لتلبية نحو 85% من احتياجاتها، بدءاً من قطاع السيارات وصولاً إلى الطيران والبناء.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بالاستحواذ على 80% من أسهم شركة ((سبيكترو ألويز)) في عام 2024.