المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية في 2014

MENAFN - Al-Bayan) أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمين ضد روسيا اليوم الأربعاء، حيث ذكرت أن روسيا انتهكت القانون الدولي في أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها محكمة دولية بأن موسكو مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ الحرب في عام 2022 .

وقالت المحكمة أيضاً إن روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية، رحلة رقم إم.إتش 17 في عام 2014.

وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها محكمة دولية أيضا إلى أن موسكو مسؤولة عن المأساة التي وقعت عام 2014، وأودت بحياة 298 شخصا.

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أعلنت أن روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 الماليزية.

وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا، إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "لها أساس في الواقع والقانون".

وأوضحت المنظمة في بيان أنّ "روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014".

ولفت البيان إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة "بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء".

والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 أُسقطت في 17 يوليو 2014 أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور.

وشكل اختفاء الطائرة عن أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الرادارات وتعقب الطائرات لغزاً معقداً، وعُلقت كل التفسيرات على العثور على حطام الطائرة الذي يتوقع أنه في منطقة ما في أعماق جنوب المحيط الهندي.

وبعد تعقب تسجيلات رادارية أعلنت السلطات الماليزية أن الطائرة غيّرت مسارها باتجاه معاكس، وذلك بعد وقت قصير من انقطاع الاتصال بها، وانتقل البحث عن الطائرة من بحر جنوب الصين إلى المحيط الهندي.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وقتذاك، أن اختفاء الطائرة كان متعمداً، وليس عرضياً أو بسبب خلل فني، وهو التصريح الذي راكم تساؤلات حول الفاعل، وإن كان من داخل الطائرة أو بتأثير خارجي.