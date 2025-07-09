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حبيب الملا ومشاركوه يطلق مبادرة اليوم الوطني "54 مشروعاً لـ 54 إماراتياً"

حبيب الملا ومشاركوه يطلق مبادرة اليوم الوطني "54 مشروعاً لـ 54 إماراتياً"

2025-07-09 02:11:32
(MENAFN- Novellus PR & Comms) دبي، الإمارات العربية المتحدة -08 يوليو 2025– احتفالًا باليوم الوطني الـرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة وعام المجتمع، والتزاماً بدعمه المستمر للتنمية الوطنية وتمكين المجتمع ورواد الأعمال الإماراتيين واستمراراً في تأدية دوره المجتمعي، يعلن مكتب حبيب الملا ومشاركوه عن إطلاق مبادرة قانونية فريدة من نوعها لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين.
تقدم هذه المبادرة الرائدة دعمًا قانونيًا شاملًا ومجانيًا بالكامل لمساعدة 54 مواطنًا إماراتيًا على تأسيس شركات مرخصة في إمارة دبي.
تتضمن المبادرة ما يلي:
- صياغة عقود تأسيس وتسجيل الشركات
- دعم إجراءات تسجيل الشركات لدى الجهات الحكومية المختصة
- ‏تقديم دعم مالي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة من الانطلاق في أعمالها
- ‏ تنظيم ورش عمل قانونية وتقديم استشارات متخصصة في مجالات الأعمال والقانون
- أكثر من 1000 ساعة من الدعم القانوني المجاني بالكامل
هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم المشورة القانونية فقط، بل تُعد منصة انطلاق نحو النجاح.
التسجيل مفتوح الآن

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