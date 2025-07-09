403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
حبيب الملا ومشاركوه يطلق مبادرة اليوم الوطني "54 مشروعاً لـ 54 إماراتياً"
(MENAFN- Novellus PR & Comms) دبي، الإمارات العربية المتحدة -08 يوليو 2025– احتفالًا باليوم الوطني الـرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة وعام المجتمع، والتزاماً بدعمه المستمر للتنمية الوطنية وتمكين المجتمع ورواد الأعمال الإماراتيين واستمراراً في تأدية دوره المجتمعي، يعلن مكتب حبيب الملا ومشاركوه عن إطلاق مبادرة قانونية فريدة من نوعها لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين.
تقدم هذه المبادرة الرائدة دعمًا قانونيًا شاملًا ومجانيًا بالكامل لمساعدة 54 مواطنًا إماراتيًا على تأسيس شركات مرخصة في إمارة دبي.
تتضمن المبادرة ما يلي:
- صياغة عقود تأسيس وتسجيل الشركات
- دعم إجراءات تسجيل الشركات لدى الجهات الحكومية المختصة
- تقديم دعم مالي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة من الانطلاق في أعمالها
- تنظيم ورش عمل قانونية وتقديم استشارات متخصصة في مجالات الأعمال والقانون
- أكثر من 1000 ساعة من الدعم القانوني المجاني بالكامل
هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم المشورة القانونية فقط، بل تُعد منصة انطلاق نحو النجاح.
التسجيل مفتوح الآن
تقدم هذه المبادرة الرائدة دعمًا قانونيًا شاملًا ومجانيًا بالكامل لمساعدة 54 مواطنًا إماراتيًا على تأسيس شركات مرخصة في إمارة دبي.
تتضمن المبادرة ما يلي:
- صياغة عقود تأسيس وتسجيل الشركات
- دعم إجراءات تسجيل الشركات لدى الجهات الحكومية المختصة
- تقديم دعم مالي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة من الانطلاق في أعمالها
- تنظيم ورش عمل قانونية وتقديم استشارات متخصصة في مجالات الأعمال والقانون
- أكثر من 1000 ساعة من الدعم القانوني المجاني بالكامل
هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم المشورة القانونية فقط، بل تُعد منصة انطلاق نحو النجاح.
التسجيل مفتوح الآن
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رد لبنان على الورقة الأمريكية.. جدل دستوري
إطلاق جهاز IQOS ILUMA I الجديد في المملكة العربية السعودية
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
الإمارات.. مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
100 مليون درهم لإنشاء مصنع لخوادم الذكاء الاصطناعي في دبي
"أيه اس بي كابيتال" تطلق في دبي صندوق أسهم لتعزيز فرص النمو في أسواق المنطقة