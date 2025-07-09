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قطاع مراقبة الانبعاثات الصناعية في السعودية يرتفع إلى 429.5 مليون دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب 9.5%
(MENAFN- P&S Intelligence) وفقًا لأحدث دراسة بحثية للسوق نشرتها شركة P&S Intelligence، بلغ حجم سوق أنظمة مراقبة الانبعاثات الصناعية في المملكة العربية السعودية 210.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو إلى 429.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، محققًا معدل نمو سنوي مركب قوي بنسبة 9.5% بين عامي 2025 و2032. ويعود هذا الارتفاع إلى اللوائح البيئية الصارمة في المملكة - مثل تفويضات المركز الوطني لهندسة الملوثات (NCEC) والهيئة الملكية للمشاريع المشتركة (RCJV) التي تستهدف القطاعات عالية التلوث مثل النفط والغاز - وأهداف الاستدامة الطموحة الموضحة في رؤية 2030. بالإضافة إلى ذلك، تهدف مبادرات الطاقة النظيفة التي تقودها الحكومة، بما في ذلك المبادرة الخضراء السعودية والاستراتيجية البيئية الوطنية، إلى خفض الانبعاثات بمئات الملايين من الأطنان، مما يعزز الطلب على تقنيات المراقبة في الوقت الفعلي.
يساهم التقدم التكنولوجي في تسريع تطور السوق. يتيح دمج أجهزة استشعار إنترنت الأشياء والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي الكشف الذكي والفوري عن الملوثات، بما في ذلك PM2.5. يتم نشر برمجيات بيئية سحابية وأطر عمل للمدن الذكية في المراكز الصناعية، بما يتماشى مع أهداف الصحة العامة والامتثال للوائح التنظيمية.
رؤى رئيسية
• يُقسّم السوق حسب المكونات، حيث سيستحوذ كشف الجسيمات على حصة 65% في عام 2024؛ وتعزز المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر الصحية المتعلقة بالجسيمات الدقيقة والضغوط التنظيمية هيمنته. في الوقت نفسه، يُمثل كشف المواد الكيميائية أسرع القطاعات نموًا.
• حسب نوع المنتج، استحوذت أجهزة الرصد البيئي على 60% من السوق في عام 2024، مدفوعةً بمتطلبات رؤية 2030 والوعي العام؛ ومن المتوقع أن تشهد برامج الرصد البيئي أسرع نمو، نظرًا للاعتماد المتزايد على المنصات السحابية والتحليلات المتقدمة لدمج البيانات.
• فيما يتعلق بأساليب أخذ العينات، استحوذت المراقبة المستمرة على حصة 70% في عام 2024، وهي المفضلة لدى قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات لدقتها الفورية ومواءمتها مع المعايير. ومع ذلك، تكتسب المراقبة السلبية زخمًا متزايدًا، حيث تبرز كأسرع الطرق نموًا نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة في الاستخدام الصناعي الأوسع.
• من حيث التطبيق، هيمنت مراقبة تلوث الهواء على حصة 75% في عام 2024، مدعومةً بالإنتاج الصناعي والأهداف البيئية الحكومية. في المقابل، من المتوقع أن ينمو رصد تلوث المياه بوتيرة أسرع، مدفوعًا بالمخاوف المتزايدة بشأن جودة مياه الصرف الصحي وإدارة النواتج الثانوية لتحلية المياه.
• جغرافيًا، تصدرت المنطقة الشرقية السوق في عام 2024 بحصة 40%، بفضل بنيتها التحتية للبتروكيماويات والنفط والغاز، بما في ذلك مدينة الجبيل الصناعية، وعمليات شركات مثل أرامكو السعودية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد المنطقة الغربية - بما في ذلك ينبع - أعلى معدل نمو سنوي مركب، مدفوعًا بالمدن الذكية الجديدة والاستثمارات الصناعية.
• هيكل السوق متماسك إلى حد ما، ويتميز بشركات متعددة الجنسيات رئيسية مثل سيمنز إيه جي وإيمرسون إلكتريك، التي تقدم محافظ تكنولوجية واسعة وشراكات محلية.
تشمل الفرص الناشئة إطلاق مبادرات التمويل الأخضر، مثل منصة بقيمة مليار ريال سعودي أُطلقت في مارس 2025 لتمويل المشاريع البيئية الخاصة، والتطورات في أبحاث الأراضي الجافة عبر شبكة SAUDINet، بقيادة المركز الوطني لبحوث العمليات وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
• ديناميكيات المنافسة: تُشكّل التعاونات الاستراتيجية المشهدَ، بما في ذلك شراكات مثل GulfBio Analytical مع SpectraLab (أغسطس 2024) لتطوير حلول الاختبارات البيئية، وStrategic Environmental & Energy Resources Inc. مع EcoTadweer (نوفمبر 2023) لدعم التحوّل الأخضر في الرياض.
يساهم التقدم التكنولوجي في تسريع تطور السوق. يتيح دمج أجهزة استشعار إنترنت الأشياء والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي الكشف الذكي والفوري عن الملوثات، بما في ذلك PM2.5. يتم نشر برمجيات بيئية سحابية وأطر عمل للمدن الذكية في المراكز الصناعية، بما يتماشى مع أهداف الصحة العامة والامتثال للوائح التنظيمية.
رؤى رئيسية
• يُقسّم السوق حسب المكونات، حيث سيستحوذ كشف الجسيمات على حصة 65% في عام 2024؛ وتعزز المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر الصحية المتعلقة بالجسيمات الدقيقة والضغوط التنظيمية هيمنته. في الوقت نفسه، يُمثل كشف المواد الكيميائية أسرع القطاعات نموًا.
• حسب نوع المنتج، استحوذت أجهزة الرصد البيئي على 60% من السوق في عام 2024، مدفوعةً بمتطلبات رؤية 2030 والوعي العام؛ ومن المتوقع أن تشهد برامج الرصد البيئي أسرع نمو، نظرًا للاعتماد المتزايد على المنصات السحابية والتحليلات المتقدمة لدمج البيانات.
• فيما يتعلق بأساليب أخذ العينات، استحوذت المراقبة المستمرة على حصة 70% في عام 2024، وهي المفضلة لدى قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات لدقتها الفورية ومواءمتها مع المعايير. ومع ذلك، تكتسب المراقبة السلبية زخمًا متزايدًا، حيث تبرز كأسرع الطرق نموًا نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة في الاستخدام الصناعي الأوسع.
• من حيث التطبيق، هيمنت مراقبة تلوث الهواء على حصة 75% في عام 2024، مدعومةً بالإنتاج الصناعي والأهداف البيئية الحكومية. في المقابل، من المتوقع أن ينمو رصد تلوث المياه بوتيرة أسرع، مدفوعًا بالمخاوف المتزايدة بشأن جودة مياه الصرف الصحي وإدارة النواتج الثانوية لتحلية المياه.
• جغرافيًا، تصدرت المنطقة الشرقية السوق في عام 2024 بحصة 40%، بفضل بنيتها التحتية للبتروكيماويات والنفط والغاز، بما في ذلك مدينة الجبيل الصناعية، وعمليات شركات مثل أرامكو السعودية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد المنطقة الغربية - بما في ذلك ينبع - أعلى معدل نمو سنوي مركب، مدفوعًا بالمدن الذكية الجديدة والاستثمارات الصناعية.
• هيكل السوق متماسك إلى حد ما، ويتميز بشركات متعددة الجنسيات رئيسية مثل سيمنز إيه جي وإيمرسون إلكتريك، التي تقدم محافظ تكنولوجية واسعة وشراكات محلية.
تشمل الفرص الناشئة إطلاق مبادرات التمويل الأخضر، مثل منصة بقيمة مليار ريال سعودي أُطلقت في مارس 2025 لتمويل المشاريع البيئية الخاصة، والتطورات في أبحاث الأراضي الجافة عبر شبكة SAUDINet، بقيادة المركز الوطني لبحوث العمليات وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
• ديناميكيات المنافسة: تُشكّل التعاونات الاستراتيجية المشهدَ، بما في ذلك شراكات مثل GulfBio Analytical مع SpectraLab (أغسطس 2024) لتطوير حلول الاختبارات البيئية، وStrategic Environmental & Energy Resources Inc. مع EcoTadweer (نوفمبر 2023) لدعم التحوّل الأخضر في الرياض.
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