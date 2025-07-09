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الحبتور للسيارات و"جاك موتورز" تكشفان النقاب عن عروض حصرية على جميع طرازاتها خلال الصيف
(MENAFN- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 07 يوليو 2025: كشفت شركة الحبتور للسيارات، الموزع الحصري لشركة جاك موتورز في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2013، عن عرضين حصريين خلال الصيف، لتمنح عملائها فرصة اقتناء أحد سياراتها التي تمتاز بالأناقة والاعتمادية بأسعار مناسبة، بما في ذلك أحد السيارات الكهربائية الأفضل سعراً في دولة الإمارات.
وتوسّع الحبتور للسيارات عروضها الصيفية لتشمل كامل مجموعة سيارات "جاك" بما في ذلك سيارة JS6 العائلية الرحبة، والطراز الرياضي الفاخر J7، والسيارة الأنيقة JS4، بالإضافة إلى JS3 الاقتصادية. وخلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس، سيتمكن العملاء من الاستفادة من عروض ميسّرة تشمل خدمات مجانية تشمل الصيانة والتسجيل*، ما يجعل تجربة امتلاك السيارة أكثر سهولة ومرونة من أي وقت مضى.
وتأكيداً على التزامها بالتميز في خدمات ما بعد البيع وتوفير أفضل قيمة ممكنة للعملاء، تقدّم الحبتور للسيارات ضماناً لمدة 5 سنوات دون حد أقصى للكيلومترات للراغبين في الشراء خلال فترة العرض محدودة المدة، وبفضل شبكة مراكز الخدمة المنتشرة في أنحاء الدولة، يمكن للعملاء الاعتماد على جودة وخدمة موثوقة من موزع السيارات الأكثر ثقةً واعتمادية في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتيح الشركة للراغبين في امتلاك سيارة كهربائية، إمكانية اقتناء سيارة جاك E30x بسعرٍ خاص يبلغ69,995 درهم خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تجمع هذه السيارة بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم العصري الأنيق، ما يجعلها الخيار المثالي للقيادة داخل المدينة، وهي ملائمة تماماً للأزواج والعائلات الصغيرة ممن يستكشفون عالم السيارات الكهربائية للمرة الأولى.
تتميّز سيارة E30x الكهربائية ببطارية تصل مداها إلى 400 كيلومتر، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعة ونصف فقط باستخدام الشاحن السريع، ما يجعلها سيارة كهربائية فاخرة بلا انبعاثات تجمع بين الأناقة والعملية. وتشمل أبرز مزاياها نظام القيادة المساعد من المستوى الثاني، ونظام الفرامل الذكي المدمج 3 في 1، وبطارية خلية العسل، وأنظمة أمان رائدة حاصلة على تصنيف خمس نجوم في اختبارات التصادم، لتمنح السائق راحة وأماناً تاماً، بالإضافة إلى شاشة معلومات بحجم 15.6 بوصة وغيرها من الخصائص التي تعزز من طابعها العصري الفريد بلمسات كلاسيكية.
وتعكس هذه العروض المطروحة شراكة طويلة الأمد تمتد لأكثر من عقدٍ من الزمن بين جاك وشركة الحبتور للسيارات، نجحت خلالها العلامة الصينية في ترسيخ مكانتها في السوق الإماراتي كواحدة من أبرز علامات السيارات الصينية، بفضل تميزها من حيث الأسعار واعتماديتها الكبيرة وخدمات ما بعد البيع المميزة. وتدعو الشركة عملاءها إلى استغلال هذه الفرصة والاستفادة من عروض "جاك" الصيفية الاستثنائية حتى 31 أغسطس 2025.
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للمزيد من المعلومات حول شركة الحبتور للسيارات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني:
* تطبق الشروط والأحكام
ملاحظات للمحررين:
فيما يلي أسعار سيارات "جاك" (شاملة ضريبة القيمة المضافة):
• JS6: 82,845 درهم
• E30x: 69,995 درهم
• JS4: 62,895 درهم
• J7: 62,895 درهم
• JS3: 49,995 درهم
وتوسّع الحبتور للسيارات عروضها الصيفية لتشمل كامل مجموعة سيارات "جاك" بما في ذلك سيارة JS6 العائلية الرحبة، والطراز الرياضي الفاخر J7، والسيارة الأنيقة JS4، بالإضافة إلى JS3 الاقتصادية. وخلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس، سيتمكن العملاء من الاستفادة من عروض ميسّرة تشمل خدمات مجانية تشمل الصيانة والتسجيل*، ما يجعل تجربة امتلاك السيارة أكثر سهولة ومرونة من أي وقت مضى.
وتأكيداً على التزامها بالتميز في خدمات ما بعد البيع وتوفير أفضل قيمة ممكنة للعملاء، تقدّم الحبتور للسيارات ضماناً لمدة 5 سنوات دون حد أقصى للكيلومترات للراغبين في الشراء خلال فترة العرض محدودة المدة، وبفضل شبكة مراكز الخدمة المنتشرة في أنحاء الدولة، يمكن للعملاء الاعتماد على جودة وخدمة موثوقة من موزع السيارات الأكثر ثقةً واعتمادية في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتيح الشركة للراغبين في امتلاك سيارة كهربائية، إمكانية اقتناء سيارة جاك E30x بسعرٍ خاص يبلغ69,995 درهم خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تجمع هذه السيارة بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم العصري الأنيق، ما يجعلها الخيار المثالي للقيادة داخل المدينة، وهي ملائمة تماماً للأزواج والعائلات الصغيرة ممن يستكشفون عالم السيارات الكهربائية للمرة الأولى.
تتميّز سيارة E30x الكهربائية ببطارية تصل مداها إلى 400 كيلومتر، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعة ونصف فقط باستخدام الشاحن السريع، ما يجعلها سيارة كهربائية فاخرة بلا انبعاثات تجمع بين الأناقة والعملية. وتشمل أبرز مزاياها نظام القيادة المساعد من المستوى الثاني، ونظام الفرامل الذكي المدمج 3 في 1، وبطارية خلية العسل، وأنظمة أمان رائدة حاصلة على تصنيف خمس نجوم في اختبارات التصادم، لتمنح السائق راحة وأماناً تاماً، بالإضافة إلى شاشة معلومات بحجم 15.6 بوصة وغيرها من الخصائص التي تعزز من طابعها العصري الفريد بلمسات كلاسيكية.
وتعكس هذه العروض المطروحة شراكة طويلة الأمد تمتد لأكثر من عقدٍ من الزمن بين جاك وشركة الحبتور للسيارات، نجحت خلالها العلامة الصينية في ترسيخ مكانتها في السوق الإماراتي كواحدة من أبرز علامات السيارات الصينية، بفضل تميزها من حيث الأسعار واعتماديتها الكبيرة وخدمات ما بعد البيع المميزة. وتدعو الشركة عملاءها إلى استغلال هذه الفرصة والاستفادة من عروض "جاك" الصيفية الاستثنائية حتى 31 أغسطس 2025.
--انتهى--
للمزيد من المعلومات حول شركة الحبتور للسيارات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني:
* تطبق الشروط والأحكام
ملاحظات للمحررين:
فيما يلي أسعار سيارات "جاك" (شاملة ضريبة القيمة المضافة):
• JS6: 82,845 درهم
• E30x: 69,995 درهم
• JS4: 62,895 درهم
• J7: 62,895 درهم
• JS3: 49,995 درهم
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