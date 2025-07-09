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اليوم العالمي للاجئين – رسالة تضامن مع أكثر من 122 مليون شخص أُجبروا على النزوح قسرًا
(MENAFN- Atteline) * أكثر من 49 مليون طفل في عداد النازحين قسرًا
* قدّم القطاعان العام والخاص في دولة الإمارات 36 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2024.
* فعّالية مشتركة جمعت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، "ميتا"، مقر المؤثرين، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسفيرة النوايا الحسنة كارن وازن من خلال حملة "صناع المحتوى الهادف "
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 8 يوليو 2025:
بحسب آخر التقارير الصادرة عن مفوضية اللاجئين والتي تتناول اتجاهات النزوح القسري العالمية،بلغ عدد الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح قسرًا حول العالم 123.2 مليون شخص مع نهاية عام 2024، مقارنة بـ 117.3 مليون في عام 2023، والذي يمثل تصاعد مستمر منذ أكثر من عقد. من بين هذا الرقم الصادم، اضطر 42.7 مليون شخص إلى الفرار من بلدانهم بسبب الحروب والاضطهاد والأزمات، ويُشكّل الأطفال حوالي 41% من إجمالي عدد اللاجئين. انخفض هذا الرقم قليلاً إلى 122.1 مليون خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.
احتفاءً بيوم اللاجئ العالمي، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي إلى التضامن مع من أُجبروا على الفرار. وكان شعار هذا العام، "التضامن مع اللاجئين"، ليكون رسالة تذكير بأن وراء كل رقم قصة إنسانية تعكس صمود وخسارة وأمل.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تمثل أشخاصاً يمرّون بأصعب لحظات حياتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. فبينما يصعب على معظمنا تخيّل الخوف من عدم معرفة ما إذا كان أطفالهم سيكون لديهم مأوى آمن في أي ليلة، فإن هذه هي الحقيقة القاسية التي يعيشها ملايين اللاجئين يومياً، إلى جانب الإرهاق النفسي والجسدي الناتج عن نزوحهم من بلدانهم ومواجهة مستقبلٍ غامضٍ مليءٍ بالتحديات، دون معرفة متى سيتمكنون من العودة.
أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامًا راسخاً بالعمل الإنساني، حيث قدم القطاعان العام والخاص أكثر من 36 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2024، مما عزز دعم المجتمعات الأكثر ضعفًا حول العالم وتستضيف دولة الإمارات أكبر مخزون عالمي للمفوضية في "دبي الإنسانية " في دبي، مما يتيح إيصال المساعدات الحيوية إلى أي أزمة أو كارثة خلال 72 ساعة فقط.
إضافة إلى ذلك، تواصل القيادة الإماراتية، من خلال المفوضية السامية وبالشراكة مع جهات استراتيجية مثل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، صندوق الشيخة فاطمة، مؤسسة القلب الكبير، ومؤسسة أراد للأعمال الانسانية وغيرها، توسيع أثر جهود الإغاثة العالمية. وتُعد هذه الجهود أساسية في دعم النازحين قسرًا الأكثر عوزًا. .
انطلاقًا من شعار يوم اللاجئ العالمي لهذا العام، ومن خلال مبادرة "صناع المحتوى الهادف" نظم مقر المؤثرين و"ميتا"، بالشراكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فعّالية سلطت الضوء على أصوات اللاجئين وقصصهم.
كما عبّرت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية، كارن وازن، برسالة مؤثرة قائلة:
"اللاجئون ليسوا 'آخرين'. بل هم أناس. آباء وأمهات، وأطفال وطلاب، يبذلون كل ما في وسعهم للبقاء وحماية أسرهم. تضامننا يجب ألا يقتصر على التعاطف، بل يجب أن يتحوّل إلى أنظمة تضمن الكرامة، وتوفّر سبل الوصول، وتتيح الفرصة لإعادة بناء الحياة."
ومع استمرار الصراعات والأزمات والكوارث، وتصاعد التفاوتات في دفع موجات النزوح، فإن العالم بحاجة إلى الدعم، ليس بالكلمات، بل بالحلول والتنسيق واحترام الكرامة الإنسانية.
إن اليوم العالمي للاجئين ليس مجرد تاريخ. بل هو دعوة للعمل. ففي لحظات الأزمات، لا يُقاس التضامن بالكلمات، بل بالأرواح التي نلهمها بالأمل. وبينما نتأمل في هذا اليوم، فلنتذكّر: لا أحد يختار أن يكون لاجئاً، لكن جميعنا نملك الخيار في كيفية تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة.
لدعم مهمة المفوضية في حماية ومساعدة المجتمعات المتضررة من النزوح، يُرجى زيارة:
— انتهى —
حول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR):
المفوضية هي الهيئة الأممية المعنية بشؤون اللاجئين، والرائدة عالميًا في حماية ومساعدة من أُجبروا على الفرار من ديارهم. تقدم المفوضية مساعدات منقذة للحياة تشمل المأوى والطعام والمياه، وتعمل منذ عام 1950 على حماية حقوق الإنسان الأساسية وتوفير حلول تضمن ملاذًا آمنًا وفرصة لمستقبل أفضل.
حول Ruder Finn Atteline:
تُعد Ruder Finn Atteline، التي يقع مقرها الرئيسي في كل من دبي والرياض، الذراع الإقليمي لمجموعة Ruder Finn، إحدى أكبر وكالات الاتصال الإبداعي المستقلة في العالم والتي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً. تتخصص في مجالات الاتصال الاستهلاكي والمؤسسي، وتدعم علامات تجارية بارزة وروّاد أعمال مبتكرين من خلال علاقات عامة استراتيجية، وإدارة السمعة، وتحديد مواقف العلامات التجارية.
ومن خلال مختبرها التكنولوجي RF Tech Lab، تستثمر الوكالة في علوم البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات الأعمال المعقدة. وتدمج هذه الابتكارات التكنولوجية مع السرد الاستراتيجي عبر ذراعها الرقمي والإبداعي، لتقدم حملات تُحدث تأثيراً ثقافياً. وتتميز الوكالة بفلسفتها: "كبيرة بما يكفي للتأثير، صغيرة بما يكفي للاهتمام"، وتنتقي عملاءها بعناية، ملتزمة برؤية طويلة الأمد تؤمن بأن "الثقافة تتفوق على الاستراتيجية".
للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل عبر:
...
سارة كنجي – 0585990089
* قدّم القطاعان العام والخاص في دولة الإمارات 36 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2024.
* فعّالية مشتركة جمعت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، "ميتا"، مقر المؤثرين، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسفيرة النوايا الحسنة كارن وازن من خلال حملة "صناع المحتوى الهادف "
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 8 يوليو 2025:
بحسب آخر التقارير الصادرة عن مفوضية اللاجئين والتي تتناول اتجاهات النزوح القسري العالمية،بلغ عدد الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح قسرًا حول العالم 123.2 مليون شخص مع نهاية عام 2024، مقارنة بـ 117.3 مليون في عام 2023، والذي يمثل تصاعد مستمر منذ أكثر من عقد. من بين هذا الرقم الصادم، اضطر 42.7 مليون شخص إلى الفرار من بلدانهم بسبب الحروب والاضطهاد والأزمات، ويُشكّل الأطفال حوالي 41% من إجمالي عدد اللاجئين. انخفض هذا الرقم قليلاً إلى 122.1 مليون خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.
احتفاءً بيوم اللاجئ العالمي، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي إلى التضامن مع من أُجبروا على الفرار. وكان شعار هذا العام، "التضامن مع اللاجئين"، ليكون رسالة تذكير بأن وراء كل رقم قصة إنسانية تعكس صمود وخسارة وأمل.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تمثل أشخاصاً يمرّون بأصعب لحظات حياتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. فبينما يصعب على معظمنا تخيّل الخوف من عدم معرفة ما إذا كان أطفالهم سيكون لديهم مأوى آمن في أي ليلة، فإن هذه هي الحقيقة القاسية التي يعيشها ملايين اللاجئين يومياً، إلى جانب الإرهاق النفسي والجسدي الناتج عن نزوحهم من بلدانهم ومواجهة مستقبلٍ غامضٍ مليءٍ بالتحديات، دون معرفة متى سيتمكنون من العودة.
أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامًا راسخاً بالعمل الإنساني، حيث قدم القطاعان العام والخاص أكثر من 36 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2024، مما عزز دعم المجتمعات الأكثر ضعفًا حول العالم وتستضيف دولة الإمارات أكبر مخزون عالمي للمفوضية في "دبي الإنسانية " في دبي، مما يتيح إيصال المساعدات الحيوية إلى أي أزمة أو كارثة خلال 72 ساعة فقط.
إضافة إلى ذلك، تواصل القيادة الإماراتية، من خلال المفوضية السامية وبالشراكة مع جهات استراتيجية مثل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، صندوق الشيخة فاطمة، مؤسسة القلب الكبير، ومؤسسة أراد للأعمال الانسانية وغيرها، توسيع أثر جهود الإغاثة العالمية. وتُعد هذه الجهود أساسية في دعم النازحين قسرًا الأكثر عوزًا. .
انطلاقًا من شعار يوم اللاجئ العالمي لهذا العام، ومن خلال مبادرة "صناع المحتوى الهادف" نظم مقر المؤثرين و"ميتا"، بالشراكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فعّالية سلطت الضوء على أصوات اللاجئين وقصصهم.
كما عبّرت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية، كارن وازن، برسالة مؤثرة قائلة:
"اللاجئون ليسوا 'آخرين'. بل هم أناس. آباء وأمهات، وأطفال وطلاب، يبذلون كل ما في وسعهم للبقاء وحماية أسرهم. تضامننا يجب ألا يقتصر على التعاطف، بل يجب أن يتحوّل إلى أنظمة تضمن الكرامة، وتوفّر سبل الوصول، وتتيح الفرصة لإعادة بناء الحياة."
ومع استمرار الصراعات والأزمات والكوارث، وتصاعد التفاوتات في دفع موجات النزوح، فإن العالم بحاجة إلى الدعم، ليس بالكلمات، بل بالحلول والتنسيق واحترام الكرامة الإنسانية.
إن اليوم العالمي للاجئين ليس مجرد تاريخ. بل هو دعوة للعمل. ففي لحظات الأزمات، لا يُقاس التضامن بالكلمات، بل بالأرواح التي نلهمها بالأمل. وبينما نتأمل في هذا اليوم، فلنتذكّر: لا أحد يختار أن يكون لاجئاً، لكن جميعنا نملك الخيار في كيفية تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة.
لدعم مهمة المفوضية في حماية ومساعدة المجتمعات المتضررة من النزوح، يُرجى زيارة:
— انتهى —
حول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR):
المفوضية هي الهيئة الأممية المعنية بشؤون اللاجئين، والرائدة عالميًا في حماية ومساعدة من أُجبروا على الفرار من ديارهم. تقدم المفوضية مساعدات منقذة للحياة تشمل المأوى والطعام والمياه، وتعمل منذ عام 1950 على حماية حقوق الإنسان الأساسية وتوفير حلول تضمن ملاذًا آمنًا وفرصة لمستقبل أفضل.
حول Ruder Finn Atteline:
تُعد Ruder Finn Atteline، التي يقع مقرها الرئيسي في كل من دبي والرياض، الذراع الإقليمي لمجموعة Ruder Finn، إحدى أكبر وكالات الاتصال الإبداعي المستقلة في العالم والتي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً. تتخصص في مجالات الاتصال الاستهلاكي والمؤسسي، وتدعم علامات تجارية بارزة وروّاد أعمال مبتكرين من خلال علاقات عامة استراتيجية، وإدارة السمعة، وتحديد مواقف العلامات التجارية.
ومن خلال مختبرها التكنولوجي RF Tech Lab، تستثمر الوكالة في علوم البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات الأعمال المعقدة. وتدمج هذه الابتكارات التكنولوجية مع السرد الاستراتيجي عبر ذراعها الرقمي والإبداعي، لتقدم حملات تُحدث تأثيراً ثقافياً. وتتميز الوكالة بفلسفتها: "كبيرة بما يكفي للتأثير، صغيرة بما يكفي للاهتمام"، وتنتقي عملاءها بعناية، ملتزمة برؤية طويلة الأمد تؤمن بأن "الثقافة تتفوق على الاستراتيجية".
للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل عبر:
...
سارة كنجي – 0585990089
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