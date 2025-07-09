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أوتشا: الأوضاع الميدانية في غزة كارثية وتتدهور باستمرار

أوتشا: الأوضاع الميدانية في غزة كارثية وتتدهور باستمرار

2025-07-09 02:09:00
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تموز (بترا) - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التقارير الميدانية تفيد بتعرض الخيام والمدارس والمنازل والمرافق الطبية للقصف، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى بشكل يومي.
وقال المكتب الأممي في آخر تحديث له عبر موقعه الرسمي، الليه الماضية، إن المستشفيات تقلص إمداداتها وسيارات الإسعاف معطلة وشبكات المياه على شفا الانهيار.
ونبه إلى أن أزمة الوقود وصلت إلى نقطة حرجة وأن ما تبقى من الوقود القليل يستخدم بالفعل لتشغيل أهم العمليات ولكنه ينفد بسرعة ولم يتبق أي مخزون إضافي متاح تقريبا.
وحذر أوتشا في هذا الصدد من ارتفاع مرجح للوفيات بشكل حاد قريبا ما لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول وقود جديد وهو ما لم يصل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت، مساء أمس الثلاثاء، أمراً جديداً بالنزوح يشمل أجزاء من مدينة خان يونس، لا سيما المقيمين في الخيام، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وأوضح أنه حتى المناطق الأصغر مساحة التي يجبر الناس على التجمع فيها والتي تقلصت مساحتها الآن إلى نحو 15 بالمئة من القطاع وتتقلص باستمرار أصبحت "مجزأة" ولا تزال غير آمنة على الإطلاق.

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