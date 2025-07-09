ترمب: 7 إعلانات متعلقة بالتجارة ستصدر صباح الأربعاء

ترمب: 7 إعلانات متعلقة بالتجارة ستصدر صباح الأربعاء
خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، إنه سيعلن عن أمور تتعلق بالتجارة مع سبع دول على الأقل صباح الأربعاء، بينما سُيعلن عن دول إضافية بعد الظهر.
وأضاف على موقع تروث سوشيال "سنعلن عن مسائل تتعلق بالتجارة مع سبع دول على الأقل صباح (الأربعاء)، على أن يتم الإعلان عن عدد إضافي من الدول بعد الظهر"، دون أن يحدد ما إذا كان سيعلن عن صفقات تجارية أو رسائل تخص الرسوم الجمركية.
ولفت ترامب أنه سيعلن الثلاثاء عن فرض رسوم جمركية 50% على النحاس، على أمل تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من المعدن الضروري للسيارات الكهربائية والعتاد العسكري وشبكة الكهرباء والعديد من السلع الاستهلاكية.
قفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس الأميركية بأكثر من 12% إلى مستوى قياسي مرتفع بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية المزمع فرضها، والتي جاءت في وقت أبكر مما توقعته الصناعة.
وأبلغ ترامب الصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أنه يعتزم الإعلان عن الرسوم الجمركية على النحاس في وقت لاحق اليوم، لكنه لم يذكر متى ستدخل الرسوم حيز التنفيذ.
وقال ترامب "أعتقد أن الرسوم الجمركية على النحاس ستكون 50%".
وبعد أن تحدث ترامب، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في مقابلة على قناة (سي.إن.بي.ٍسي) إن الرسوم الجمركية على النحاس ستطبق على الأرجح بحلول نهاية يوليو تموز أو أول أغسطس آب، وقال إن ترامب سينشر التفاصيل على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة في وقت ما اليوم الثلاثاء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رد لبنان على الورقة الأمريكية.. جدل دستوري
إطلاق جهاز IQOS ILUMA I الجديد في المملكة العربية السعودية
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
الإمارات.. مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
100 مليون درهم لإنشاء مصنع لخوادم الذكاء الاصطناعي في دبي
"أيه اس بي كابيتال" تطلق في دبي صندوق أسهم لتعزيز فرص النمو في أسواق المنطقة