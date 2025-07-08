سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (40) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين، وذلك بناءً على ترشيح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وعضوية كل من:

1. السيد رضا عبدالله فرج عضواً

2. السيد جاسم احمد المهزع عضواً

3. السيد عبدالجليل علي الحايكي عضواً

4. الدكتور رائد إبراهيم الجودر عضواً

5. السيدة نسيبة أحمد المدني عضواً

6. المهندس محمد عبدالخالق الدلاور عضواً

7. السيد أنور محمد علي مراد عضواً

8. السيد عيسى عبدالله دويشان عضواً

وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.