سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
المادة الأولى
يُعين السيد محمد عبدالله حسين المالكي مديراً لإدارة متابعة تنفيذ المشاريع في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، خلفاً للسيد محمد عبدالعزيز رشدان.
المادة الثانية
على وزير الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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