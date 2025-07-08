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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

2025-07-08 09:02:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (39) لسنة 2025 بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعين السيد محمد عبدالله حسين المالكي مديراً لإدارة متابعة تنفيذ المشاريع في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، خلفاً للسيد محمد عبدالعزيز رشدان.

المادة الثانية

على وزير الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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