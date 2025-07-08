سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في وزارة المالية والاقتصاد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (38) لسنة 2025 بتعيين مدير في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، جاء فيه:

المادة الأولى

تُعين السيدة لبنى خالد محمد الوزان مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية

يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني ندب المدير المذكور في المادة الأولى من هذا القرار إلى أية جهة من الجهات الحكومية.

المادة الثالثة

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.