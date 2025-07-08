هايسنس وجمعية“لأجلهم” يجددان تعاونهما في فعالية مجتمعية متميزة

هايسنس وجمعية“لأجلهم” يجددان تعاونهما في فعالية مجتمعية متميزة
أُقيمت الفعالية في 2 يوليو، واستقبلت عددًا من أعضاء جمعية لأجلهم في يوم حافل بالأنشطة التفاعلية والمجتمعية. وشارك في الحدث ممثل هايسنس السعودية، السيد متعب الشمري، تجسيدًا لحرص الشركة على دعم مبادرات الدمج والشراكة المجتمعية. وشهدت الفعالية توزيع هدايا تذكارية من هايسنس، في لفتة تهدف إلى إسعاد الحضور وتعزيز روح التواصل والانتماء المجتمعي.
وتضطلع جمعية لأجلهم، برئاسة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن ال سعود، بدور محوري في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال شراكات استراتيجية تسهم في دعم رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه الفعالية امتدادًا لنجاح التعاون السابق الذي نُظّم في يونيو 2024، ضمن جهود هايسنس المستمرة لتعزيز التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع.
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