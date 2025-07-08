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هايسنس وجمعية“لأجلهم” يجددان تعاونهما في فعالية مجتمعية متميزة

هايسنس وجمعية“لأجلهم” يجددان تعاونهما في فعالية مجتمعية متميزة

2025-07-08 09:01:07
(MENAFN- Asdaf News) في إطار التزامها المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية الشاملة، نظّمت شركة هايسنس، الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، فعالية خاصة بالتعاون مع جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في منطقة مشجعي هايسنس بـ بانوراما مول في الرياض.

أُقيمت الفعالية في 2 يوليو، واستقبلت عددًا من أعضاء جمعية لأجلهم في يوم حافل بالأنشطة التفاعلية والمجتمعية. وشارك في الحدث ممثل هايسنس السعودية، السيد متعب الشمري، تجسيدًا لحرص الشركة على دعم مبادرات الدمج والشراكة المجتمعية. وشهدت الفعالية توزيع هدايا تذكارية من هايسنس، في لفتة تهدف إلى إسعاد الحضور وتعزيز روح التواصل والانتماء المجتمعي.

وتضطلع جمعية لأجلهم، برئاسة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن ال سعود، بدور محوري في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال شراكات استراتيجية تسهم في دعم رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الفعالية امتدادًا لنجاح التعاون السابق الذي نُظّم في يونيو 2024، ضمن جهود هايسنس المستمرة لتعزيز التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع.

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