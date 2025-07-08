الحكومة : قطع أراضي إسكانات المعلمين تقع ضمن مناطق مخدومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المديرة العامة للإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات، إن قطع أراضي إسكانات المعلمين التي سيتم تخصيصها لهم، تقع ضمن مناطق مخدومة.



وأضافت العطيات، خلال منتدى الاتصال الحكومي، الثلاثاء، أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضي للمعلمين باشرت المؤسسة بدراسة المشاريع بهدف تخصيص قطع أراضي بمواصفات تتناسب مع احتياجات المعلمين.

وبينت أن المؤسسة قامت وبعد دراسة مشاريعها بتوفير 1039 قطعة موزعة على محافظات العاصمة والزرقاء وإريد والطفيلة والكرك والعقبة والمفرق مما يتح الفرصة للاستفادة المعلمين من مختلف المحافظات.



وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمساحات المخصصة تتراوح بين 300 و600 متر مربع تختلف الإسعار من محافظة لأخرى وحسب موقع المشروع ويتم تحديدها من خلال لجان متخصصة تضمن ملاءمتها للقدرة الشرائية للمعلمين.



ولفتت إلى أن المؤسسة قامت بتجهيز الكشوفات الخاصة بالأراضي لصندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم متضمنة تفاصيل القطع والموقع والأسعار والخدمات القريبة من القطع من مدارس ومراكز صحية ومراكز تجارية.



وبخصوص كيفية استفاد المعلمين سيتم تأهيل المعلمين المستفيدين من قبل الصندوق ووفق آلية محددة وشروط للتأهيل تضمن شفافية التوزيع.