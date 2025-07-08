الحكومة : قطع أراضي إسكانات المعلمين تقع ضمن مناطق مخدومة

الحكومة : قطع أراضي إسكانات المعلمين تقع ضمن مناطق مخدومة
وأضافت العطيات، خلال منتدى الاتصال الحكومي، الثلاثاء، أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضي للمعلمين باشرت المؤسسة بدراسة المشاريع بهدف تخصيص قطع أراضي بمواصفات تتناسب مع احتياجات المعلمين.
وبينت أن المؤسسة قامت وبعد دراسة مشاريعها بتوفير 1039 قطعة موزعة على محافظات العاصمة والزرقاء وإريد والطفيلة والكرك والعقبة والمفرق مما يتح الفرصة للاستفادة المعلمين من مختلف المحافظات.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمساحات المخصصة تتراوح بين 300 و600 متر مربع تختلف الإسعار من محافظة لأخرى وحسب موقع المشروع ويتم تحديدها من خلال لجان متخصصة تضمن ملاءمتها للقدرة الشرائية للمعلمين.
ولفتت إلى أن المؤسسة قامت بتجهيز الكشوفات الخاصة بالأراضي لصندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم متضمنة تفاصيل القطع والموقع والأسعار والخدمات القريبة من القطع من مدارس ومراكز صحية ومراكز تجارية.
وبخصوص كيفية استفاد المعلمين سيتم تأهيل المعلمين المستفيدين من قبل الصندوق ووفق آلية محددة وشروط للتأهيل تضمن شفافية التوزيع.
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