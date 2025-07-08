أمسية ثقافية بعنوان محطات مشرقة في تاريخ الوطن بالزرقاء

أمسية ثقافية بعنوان محطات مشرقة في تاريخ الوطن بالزرقاء
وعرض المومني، خلال الأمسية، لأبرز المحطات التاريخية التي كانت مفصلية في مسيرة الدولة، منذ تأسيس الإمارة وحتى اللحظة الراهنة، مشددا على تلاحم القيادة الهاشمية مع الشعب، وصمود الدولة أمام التحديات الإقليمية والدولية.
وتناول مجموعة من المحطات المضيئة في مسيرة الإنجاز الأردني، والتي تجلت في بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز سيادة القانون، وتوسيع قاعدة التعليم والصحة، وصولا إلى النهضة الحديثة التي يشهدها الأردن في مختلف المجالات.
وأكد أن الوطن لا يبنى إلا بإرادة أبنائه، وأن الوعي بتاريخ الأردن وتضحيات رجاله هو حجر الأساس في حماية مكتسباته وصيانة منجزاته، في ظل قيادة هاشمية حكيمة رسخت مفاهيم العدالة والتنمية والانفتاح.
من جهته، أعرب رئيس المنتدى، خالد الزيود، عن بالغ شكره وتقديره للمومني، على ما قدمه من محتوى وطني ملهم، مشيدا بالتعاون البناء مع جمعية ينابيع الكوثر، وبالدور الحيوي الذي تؤديه في ترسيخ القيم الثقافية والاجتماعية في المجتمع المحلي.
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