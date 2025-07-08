أمسية ثقافية بعنوان محطات مشرقة في تاريخ الوطن بالزرقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم منتدى الهاشمية الثقافي، بالتعاون مع جمعية ينابيع الكوثر الخيرية في الزرقاء، أمسية ثقافية بعنوان "محطات مشرقة في تاريخ الوطن"، قدمها العميد المتقاعد عبد الله المومني، بحضور ممثلي المجتمع المحلي.



وعرض المومني، خلال الأمسية، لأبرز المحطات التاريخية التي كانت مفصلية في مسيرة الدولة، منذ تأسيس الإمارة وحتى اللحظة الراهنة، مشددا على تلاحم القيادة الهاشمية مع الشعب، وصمود الدولة أمام التحديات الإقليمية والدولية.



وتناول مجموعة من المحطات المضيئة في مسيرة الإنجاز الأردني، والتي تجلت في بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز سيادة القانون، وتوسيع قاعدة التعليم والصحة، وصولا إلى النهضة الحديثة التي يشهدها الأردن في مختلف المجالات.



وأكد أن الوطن لا يبنى إلا بإرادة أبنائه، وأن الوعي بتاريخ الأردن وتضحيات رجاله هو حجر الأساس في حماية مكتسباته وصيانة منجزاته، في ظل قيادة هاشمية حكيمة رسخت مفاهيم العدالة والتنمية والانفتاح.



من جهته، أعرب رئيس المنتدى، خالد الزيود، عن بالغ شكره وتقديره للمومني، على ما قدمه من محتوى وطني ملهم، مشيدا بالتعاون البناء مع جمعية ينابيع الكوثر، وبالدور الحيوي الذي تؤديه في ترسيخ القيم الثقافية والاجتماعية في المجتمع المحلي.