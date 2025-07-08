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ما فائدة الثقب الصغير بجوار عدسات كاميرا هواتف آيفون؟

ما فائدة الثقب الصغير بجوار عدسات كاميرا هواتف آيفون؟

2025-07-08 08:08:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في هواتف آيفون، خاصة طرازات Pro، يوجد ثقب صغير قرب الكاميرات الخلفية، وهو ميكروفون خلفي مخصص لتسجيل صوت عالي الجودة عند تصوير الفيديو، وتصفية الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات.


أبل بدأت باستخدام 4 ميكروفونات منذ iPhone XS، والميكروفون الخلفي جزء أساسي لتسجيل الصوت الاتجاهي.


في سلسلة iPhone 16، قدّمت أبل جودة ميكروفونات استوديو ودعم الصوت المكاني وميزة Audio Mix، مما يقلل الحاجة لميكروفونات خارجية عند تصوير مقاطع شبه احترافية.

ارم نيوز

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