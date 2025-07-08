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ميتا تجند رئيس الذكاء الاصطناعي في أبل

ميتا تجند رئيس الذكاء الاصطناعي في أبل

2025-07-08 08:08:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رومينغ بانغ، رئيس نماذج الذكاء الاصطناعي في "أبل"، غادر الشركة للانضمام إلى "ميتا"، في خطوة تعزز وحدة الذكاء الاصطناعي الفائق التي يشرف عليها مارك زوكربيرغ.


بانغ كان مسؤولًا عن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في "أبل" مثل تلك التي تدعم ميزات "Apple Intelligence"، إلا أن هذه النماذج لم تصل بعد لمستوى منافسيها مثل "OpenAI"، و"Anthropic"، و"Meta".


تشير التقارير إلى أن مغادرته قد تكون بداية لانسحابات أخرى من قسم الذكاء الاصطناعي في "أبل"، بينما تستمر "ميتا" في استقطاب كبار المواهب من عمالقة التكنولوجيا لتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي المدمج على الأجهزة.

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