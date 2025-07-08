ميتا تجند رئيس الذكاء الاصطناعي في أبل

ميتا تجند رئيس الذكاء الاصطناعي في أبل
بانغ كان مسؤولًا عن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في "أبل" مثل تلك التي تدعم ميزات "Apple Intelligence"، إلا أن هذه النماذج لم تصل بعد لمستوى منافسيها مثل "OpenAI"، و"Anthropic"، و"Meta".
تشير التقارير إلى أن مغادرته قد تكون بداية لانسحابات أخرى من قسم الذكاء الاصطناعي في "أبل"، بينما تستمر "ميتا" في استقطاب كبار المواهب من عمالقة التكنولوجيا لتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي المدمج على الأجهزة.
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