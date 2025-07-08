لجنة أمانة عمان تناقش عددا من البنود التنظيمية والإدارية في أولى جلساتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت لجنة أمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، جلستها العادية الأولى، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور يوسف الشواربة، ناقشت فيها عددا من البنود التنظيمية والإدارية المتعلقة بآلية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.



واستهلت الجلسة بأداء أعضاء اللجنة القسم القانوني، تلاها كلمة للشواربة أكد فيها أهمية العمل بروح الفريق وتكامل الجهود لخدمة مدينة عمان، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال إن اللجنة ستعمل على ترجمة التوجيهات الملكية المتعلقة بتبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات لجميع سكان العاصمة دون استثناء، مشيرا إلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمانة (2022–2026)، التي تتضمن مشاريع حيوية تلبي أولويات التنمية وتطلعات المواطنين.



وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، والاعتماد على الكفاءة والسرعة في الإنجاز، لمواصلة مسيرة الأمانة كمؤسسة وطنية نعتز بإنجازاتها.



وتخلل الجلسة انتخاب المهندس زياد الريحاني نائبا لرئيس اللجنة، وتحديد يوم الاثنين الأول من كل شهر موعدا للاجتماع الدوري، واعتماد الوسائل الإلكترونية في تبليغ مواعيد الجلسات وتوزيع جداول الأعمال.



وافقت اللجنة على آلية المصادقة على محاضر الجلسات ورقيا أو إلكترونيا، وقررت تسمية الريحاني ممثلا للأمانة في مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل، وفوضت رئيس اللجنة بالتوقيع على العقود التي تقر خلال فترة الانعقاد.



وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية منبثقة عنها، وتفويض مديري المناطق بصلاحيات رئيس اللجنة فيما يتعلق بالتوقيع لدى دوائر تسجيل الأراضي.



وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة أمانة برئاسة الشواربة، وعضوية أمين عام وزارة السياحة والآثار، وأمين عام وزارة الاستثمار، وأمين عام وزارة البيئة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، ومدير إدارة السير في مديرية الأمن العام، ومدير عام شركة مياه الأردن "مياهنا"، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية، ونقيب المهندسين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية، وغرفتي تجارة وصناعة عمان، والمهندس زياد الريحاني، ويزن ديرانية، وسيزار صوبر.