وفد أردني يزور سوريا لبناء شراكات استراتيجية فعّالة بين المدن الحدودية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل محافظ درعا أنور طه الزعبي وفداً أردنياً رسمياً برئاسة محافظ إربد رضوان محمد علي عتوم، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى المحافظة بهدف تعزيز التواصل وتوثيق أواصر التعاون بين سوريا والأردن.



وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي انعقد في مبنى المحافظة إمكانية التوأمة بين درعا وإربد، لما لذلك من دور في ترسيخ العلاقات المؤسسية وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية.



وناقشا آليات دعم التبادل التجاري، وتوسيع فرص الاستثمار، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الفعاليات الاقتصادية في سوريا والأردن، مما يعزز من العلاقات الثنائية الأخوية ويخدم مصالح الشعبين.



وضم الوفد الأردني إلى جانب محافظ إربد مساعده رامي محمد أحمد عبيدات، ومدير مركز جابر الحدودي العميد محمد السواعير، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسّان.



وتأتي هذه الزيارة في إطار توجّه أردني سوري مشترك نحو بناء شراكات استراتيجية فعالة بين المدن الحدودية، بما يعكس روح التعاون والانفتاح بين البلدين.