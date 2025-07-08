وفد أردني يزور سوريا لبناء شراكات استراتيجية فعّالة بين المدن الحدودية

وفد أردني يزور سوريا لبناء شراكات استراتيجية فعّالة بين المدن الحدودية
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي انعقد في مبنى المحافظة إمكانية التوأمة بين درعا وإربد، لما لذلك من دور في ترسيخ العلاقات المؤسسية وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية.
وناقشا آليات دعم التبادل التجاري، وتوسيع فرص الاستثمار، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الفعاليات الاقتصادية في سوريا والأردن، مما يعزز من العلاقات الثنائية الأخوية ويخدم مصالح الشعبين.
وضم الوفد الأردني إلى جانب محافظ إربد مساعده رامي محمد أحمد عبيدات، ومدير مركز جابر الحدودي العميد محمد السواعير، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسّان.
وتأتي هذه الزيارة في إطار توجّه أردني سوري مشترك نحو بناء شراكات استراتيجية فعالة بين المدن الحدودية، بما يعكس روح التعاون والانفتاح بين البلدين.
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