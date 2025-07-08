حوارية توعوية في البلقاء حول الميثاق الرقمي والتفكير النقدي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم منتدى البلقاء الثقافي "مجلس حقوق الطفل " بالتعاون مع هيئة شباب البلقاء "مبادرون" ، جلسة حوارية توعوية في مركز شابات البلقاء النموذجي، ضمن سلسلة أنشطته في المبادرة الوطنية "الميثاق الرقمي والتفكير النقدي".



وتهدف الجلسة إلى تمكين الشباب والشابات من أدوات التفكير النقدي وتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية في ظل المتغيرات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني.



وقال رئيس منتدى البلقاء الثقافي والمشرف العام على المبادرة، الدكتور محمد الرمامنة خلال الجلسة، إن الميثاق الرقمي ليس مجرد توجه تقني بل هو صورة للقيم التي نؤمن بها في العالم الافتراضي وهوية رقمية يجب أن تبنى على الأخلاق والمسؤولية والوعي.



وأشار إلى أن التفكير النقدي يشكل ركيزة مهمة في هذا السياق، لأنه يمكن الإنسان من التمييز بين الصواب والخطأ ويعزز من قدرته على مواجهة التضليل والتطرف الرقمي.



من جهتها، أكدت مديرة مركز شابات البلقاء النموذجي، نور الزعبي، أن الشابات اليوم في قلب المشهد الرقمي وأن هذه المبادرة تعد خطوة عملية في تعزيز مشاركتهن الآمنة والواعية، مبينة أن المواطنة الرقمية هي صورة الإنسان في الفضاء الرحب ومسؤوليتنا أن نجعل هذه الصورة مشرفة، قائمة على المبادئ والقيم لأن بها ننهض ونتطور.



بدوره، تحدث رئيس هيئة شباب البلقاء "مبادرون" خالد أبو رمان عن قضية الابتزاز الإلكتروني ووسائل التصدي له وأهمية نشر الوعي القانوني والاجتماعي حول سبل الوقاية منه والتبليغ والدعم، مؤكدا أن المعرفة هي السلاح الأول لمواجهة هذا النوع من الانتهاكات.



وشهدت الجلسة تفاعلا إيجابيا من الشابات المشاركات، اللاتي أبدين اهتماما واضحا بالقضايا المطروحة، حرصا على اكتساب المعرفة الرقمية التي تحصنهن وتؤهلهن للتفاعل الآمن والمثمر في بيئات التواصل الحديثة.