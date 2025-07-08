إيران تكشف حقيقة طلب لقاء مع واشنطن بشأن النووي

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إيران تكشف حقيقة طلب لقاء مع واشنطن بشأن النووي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن طهران لم تطلب عقد أي لقاء مع مسؤولين من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.
وكان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قد ذكر أنه سيلتقي بدبلوماسيين إيرانيين "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".
وكان ترامب أشار يوم الإثنين إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكانت المفاوضات قد بدأت في أبريل، لكنها توقفت بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية الشهر الماضي.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد حددنا موعدًا لمحادثات مع إيران، وهم يرغبون بذلك... إنهم يريدون التحدث".
وكان قد صرّح الأسبوع الماضي بأن المحادثات ستُستأنف قريبًا.
من جهته، ذكر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة نُشرت الإثنين، أنه لا يرى "أي مشكلة" في استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي.
وأبرز: "لا نرى أي مشكلة في معاودة الدخول في المفاوضات"، مضيفًا: "هناك شرط... كيف سنثق مجددًا في الولايات المتحدة؟".
وقصفت واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل في مطلع يونيو.
سكاي نيوز
وكان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قد ذكر أنه سيلتقي بدبلوماسيين إيرانيين "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".
وكان ترامب أشار يوم الإثنين إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكانت المفاوضات قد بدأت في أبريل، لكنها توقفت بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية الشهر الماضي.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد حددنا موعدًا لمحادثات مع إيران، وهم يرغبون بذلك... إنهم يريدون التحدث".
وكان قد صرّح الأسبوع الماضي بأن المحادثات ستُستأنف قريبًا.
من جهته، ذكر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة نُشرت الإثنين، أنه لا يرى "أي مشكلة" في استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي.
وأبرز: "لا نرى أي مشكلة في معاودة الدخول في المفاوضات"، مضيفًا: "هناك شرط... كيف سنثق مجددًا في الولايات المتحدة؟".
وقصفت واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل في مطلع يونيو.
سكاي نيوز
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