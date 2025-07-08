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إيران تكشف حقيقة طلب لقاء مع واشنطن بشأن النووي

إيران تكشف حقيقة طلب لقاء مع واشنطن بشأن النووي

2025-07-08 08:08:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن طهران لم تطلب عقد أي لقاء مع مسؤولين من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.
وكان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قد ذكر أنه سيلتقي بدبلوماسيين إيرانيين "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".
وكان ترامب أشار يوم الإثنين إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكانت المفاوضات قد بدأت في أبريل، لكنها توقفت بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية الشهر الماضي.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد حددنا موعدًا لمحادثات مع إيران، وهم يرغبون بذلك... إنهم يريدون التحدث".
وكان قد صرّح الأسبوع الماضي بأن المحادثات ستُستأنف قريبًا.
من جهته، ذكر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة نُشرت الإثنين، أنه لا يرى "أي مشكلة" في استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي.
وأبرز: "لا نرى أي مشكلة في معاودة الدخول في المفاوضات"، مضيفًا: "هناك شرط... كيف سنثق مجددًا في الولايات المتحدة؟".
وقصفت واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل في مطلع يونيو.
سكاي نيوز


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