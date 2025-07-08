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قطر: سنحتاج إلى وقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

قطر: سنحتاج إلى وقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

2025-07-08 08:08:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إنّ المفاوضات الجارية في الدوحة بين إسرائيل وحركة (حماس) حيال وقف لإطلاق النار في قطاع غزة "ستحتاج إلى وقت".
وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي بالدوحة "لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إن الأمر سيستغرق وقتا"، وذلك مع دخول المحادثات يومها الثالث.
وأشار إلى أنّ المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في القطاع تتركز حاليا على "إطار تفاوضي" للاتفاق.
وبين الأنصاري أنّ "ما يجري حاليا هو أن الوفدين لا يتفاوضان بشكل مباشر بعد، بل نحن نجري محادثات منفصلة مع كل طرف حول إطار تفاوضي للمباحثات. لذا، لم تبدأ المفاوضات بعد، لكننا نعمل مع الجانبين على تحديد ذلك الإطار".

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