الحموري: نتائج رؤية التحديث الاقتصادي لم تكن بالمستوى المأمول رغم مرور ثلاث سنوات

MENAFN - Amman Net) قال الخبير الاقتصادي في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، في تصريحات لراديو البلد، إن نتائج رؤية التحديث الاقتصادي بعد ثلاث سنوات من إطلاقها لم تحقق المؤشرات الملموسة التي كان يُطمح إليها، سواء على مستوى النمو الاقتصادي أو البطالة.

وأوضح الحموري أن معدلات النمو لم ترتفع إلى المستوى المطلوب إذ ((نطمح الآن للوصول إلى نحو 2.7% فقط))، فيما بقيت معدلات البطالة ((تراوح مكانها تقريبًا أو انخفضت بنسبة طفيفة جدًا لا تتجاوز هوامش الخطأ الإحصائي)).

واعتبر الحموري أن هذه الأرقام تعكس تحديًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني ((لا يحتمل المزيد من التأجيل أو الاكتفاء بالخطط دون إجراءات تنفيذية حقيقية))، داعيًا إلى قرارات وسياسات عملية تتناسب مع حجم التحديات.

وبيّن الحموري أن أسباب عدم تحقيق الأهداف تتعلق بغياب قرارات داعمة، واستمرار ارتفاع كلفة الإدارة العامة، وكثرة المؤسسات المستقلة، وضعف الدعم الفعلي للقطاعات الإنتاجية كالصناعة، إضافة إلى استمرار ارتفاع كلف الإنتاج وخاصة الطاقة والنقل، وعدم إصلاح النظام الضريبي بشكل جذري لتشجيع الطلب وتحفيز الاستثمار. كما دعا إلى تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج لفتح أسواق جديدة وجذب استثمارات.



وتأتي تصريحات الحموري في وقت أعلن فيه الديوان الملكي الهاشمي عن استضافة سلسلة من ورشات العمل القطاعية، ابتداءً من الأحد المقبل الموافق 13 تموز، ضمن المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي.

تهدف هذه الورشات إلى تقييم سير العمل في الرؤية بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها بتوجيهات ملكية، لضمان تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، إلى جانب ترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ المبادرات ضمن الإطار الزمني المقرر.

ووفق بيان الديوان الملكي، ستستمر الورشات حتى 29 تموز الجاري بمشاركة خبراء مختصين، وممثلين عن القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين وإعلاميين ممن ساهموا في صياغة الرؤية، لتحديث وتجويد المبادرات بما يواكب المستجدات الفنية والتكنولوجية.



أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن في حزيران عام 2022 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وشُكّلت لجنة ملكية خاصة لوضعها بمشاركة واسعة من خبراء ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

تهدف الرؤية إلى مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير مليون فرصة عمل حتى عام 2033، عبر 366 مبادرة تستهدف 35 قطاعًا فرعيًا، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتحفيز القطاعات الإنتاجية.



ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات متراكمة أبرزها: ارتفاع معدلات البطالة التي تدور حول 23%، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بحجم السكان، وارتفاع كلف الطاقة والنقل، إلى جانب عجز مزمن في الميزان التجاري والموازنة العامة.

كما تؤثر الضغوط الإقليمية وتراجع الدعم الخارجي واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين على الموارد