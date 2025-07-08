إعلام الأسرى ينعى 6 أسرى محررين استشهدوا في قصف إسرائيلي بغزة

إعلام الأسرى ينعى 6 أسرى محررين استشهدوا في قصف إسرائيلي بغزة
وذكر المكتب في بيان صحفي، أن الشهداء الستة هم من بين الأسرى الذين قضوا سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتحرر بعضهم ضمن صفقة“وفاء الأحرار” عام 2011، بينما نُفي آخرون إلى غزة بعد الإفراج عنهم قسرًا.
1. الشهيد المحرر أمجد أبو عرقوب – الخليل
2. الشهيد المحرر محمود أبو سرية – جنين
3. الشهيد المحرر بلال زراع – رام الله
4. الشهيد المحرر رياض عسلية – القدس
5. الشهيد المحرر ناجي عبيات – بيت لحم (من مبعدي كنيسة المهد)
6. الشهيد المحرر محمود إبراهيم الدحبور – نابلس
وأشار البيان إلى أن استهداف الأسرى المحررين، خصوصًا ممن تحرروا في صفقات تبادل أو شاركوا في صفوف المقاومة، هو جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تصفية رموز النضال الفلسطيني وإسكات صوت الحرية والكرامة.
واختتم مكتب إعلام الأسرى بيانه بالتأكيد على تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، مشددًا على أن دماء الشهداء لن تذهب سُدى، وانها مشاعل تُضيء درب الحرية حتى تحرير الأسرى ونيل الشعب الفلسطيني حريته وكرامته.
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