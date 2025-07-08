إعلام الأسرى ينعى 6 أسرى محررين استشهدوا في قصف إسرائيلي بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- أعلن مكتب إعلام الأسرى صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد ستة من الأسرى المحررين، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في مواصي خان يونس وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، في مجزرة جديدة تُضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر المكتب في بيان صحفي، أن الشهداء الستة هم من بين الأسرى الذين قضوا سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتحرر بعضهم ضمن صفقة“وفاء الأحرار” عام 2011، بينما نُفي آخرون إلى غزة بعد الإفراج عنهم قسرًا.



1. الشهيد المحرر أمجد أبو عرقوب – الخليل

2. الشهيد المحرر محمود أبو سرية – جنين

3. الشهيد المحرر بلال زراع – رام الله

4. الشهيد المحرر رياض عسلية – القدس

5. الشهيد المحرر ناجي عبيات – بيت لحم (من مبعدي كنيسة المهد)

6. الشهيد المحرر محمود إبراهيم الدحبور – نابلس

وأشار البيان إلى أن استهداف الأسرى المحررين، خصوصًا ممن تحرروا في صفقات تبادل أو شاركوا في صفوف المقاومة، هو جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تصفية رموز النضال الفلسطيني وإسكات صوت الحرية والكرامة.

واختتم مكتب إعلام الأسرى بيانه بالتأكيد على تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، مشددًا على أن دماء الشهداء لن تذهب سُدى، وانها مشاعل تُضيء درب الحرية حتى تحرير الأسرى ونيل الشعب الفلسطيني حريته وكرامته.