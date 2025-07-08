أكبر ميناء أوروبي يستعد لصدام عسكري بين الناتو وروسيا

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- نقلت الصحف البريطانية عن المدير العام لهيئة الموانئ البحرية بودوان سيمونز أن "أكبر ميناء في أوروبا يستعد للحرب مع روسيا بتخصيص أرصفة لسفن "الناتو" الحربية".وأضاف أن ميناء روتردام يتعاون بشكل وثيق مع ميناء أنتويرب البلجيكي لاستقبال السفن العسكرية القادمة من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، والتي من المتوقع أن تبقى راسية لأسابيع عدة خلال العام، إلى جانب تنفيذ مناورات إنزال بحري.وينفذ الحلف نشاطا عسكريا غير مسبوق بالقرب من حدود روسيا في السنوات الأخيرة، إذا أجرى في يونيو الماضي مناورات في فنلندا بمشاركة أكثر من 40 طائرة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وقبل ذلك في شهر مايو الماضي، أجرى "الناتو" أول مناورات باستخدام ذخيرة حية حيث تم استخدام صواريخ HIMARS وMLRS في جزيرة جوتلاند بالسويد بمشاركة عسكريين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



من جهتها دعت بولندا دول حلف الشمال الأطلسي لإجراء مناورات عسكرية ردا على التدريبات الروسية البيلاروسية "زاباد 2025"، المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.



وكانت روسيا قد أكدت مرارا أنها لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السياسيين الغربيين يخيفون مواطنيهم بتهديد وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، فيما روسيا مستعدة لأي حرب قد تفرض عليها.

RT