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الانتهاء من مشروع طريق عنجرة - عجلون

الانتهاء من مشروع طريق عنجرة - عجلون

2025-07-08 08:05:51
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تموز (بترا)- أنهت مديرية أشغال عجلون مشروع توسعة وصيانة طريق "عنجرة - عجلون" الرئيسي، بطول يناهز 1.2 كلم، وقبل انتهاء المدة المحددة لإنجاز أعمال المشروع.
وبحسب بيان للوزارة، صدر اليوم الثلاثاء، شملت الأعمال في المشروع توسعة الطريق القائم ليصبح بـ4 مسارب، بعمل أكتاف وفرشيات، وكشط للخلطة الأسفلتية القائمة، مع تنفيذ طبقة خلطة أسفلتية ساخنة بسماكة 7 سم لكامل الطريق.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ أعمال جزيرة وسطية، مع إنشاء دوار للتقاطع المؤدي إلى مستشفى الإيمان الحكومي، إضافة إلى دوار عند تقاطع "عنجرة-الصالوص-القاعدة"، وذلك لتنظيم حركة السير على الطريق.
وقالت إن الأعمال تضمنت معالجة قنوات تصريف مياه الأمطار، وتعزيز عناصر السلامة المرورية من تخطيط ودهان، ووضع الشواخص الإرشادية والتحذيرية اللازمة، والعواكس الأرضية والجانبية.
يشار إلى أن "أشغال عجلون" تنفذ هذا العام 18 مشروعا للطرق في مختلف مناطق المحافظة، بكلفة إجمالية تجاوزت 1.8 مليون دينار.
--(بترا)
م ح/ع أ/ف ق
08/07/2025 14:47:55

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