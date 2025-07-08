الانتهاء من مشروع طريق عنجرة - عجلون
عمان 8 تموز (بترا)- أنهت مديرية أشغال عجلون مشروع توسعة وصيانة طريق "عنجرة - عجلون" الرئيسي، بطول يناهز 1.2 كلم، وقبل انتهاء المدة المحددة لإنجاز أعمال المشروع.
وبحسب بيان للوزارة، صدر اليوم الثلاثاء، شملت الأعمال في المشروع توسعة الطريق القائم ليصبح بـ4 مسارب، بعمل أكتاف وفرشيات، وكشط للخلطة الأسفلتية القائمة، مع تنفيذ طبقة خلطة أسفلتية ساخنة بسماكة 7 سم لكامل الطريق.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ أعمال جزيرة وسطية، مع إنشاء دوار للتقاطع المؤدي إلى مستشفى الإيمان الحكومي، إضافة إلى دوار عند تقاطع "عنجرة-الصالوص-القاعدة"، وذلك لتنظيم حركة السير على الطريق.
وقالت إن الأعمال تضمنت معالجة قنوات تصريف مياه الأمطار، وتعزيز عناصر السلامة المرورية من تخطيط ودهان، ووضع الشواخص الإرشادية والتحذيرية اللازمة، والعواكس الأرضية والجانبية.
يشار إلى أن "أشغال عجلون" تنفذ هذا العام 18 مشروعا للطرق في مختلف مناطق المحافظة، بكلفة إجمالية تجاوزت 1.8 مليون دينار.
--(بترا)
م ح/ع أ/ف ق
08/07/2025 14:47:55
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