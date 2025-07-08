إسبانيا حريق في كتالونيا يدمر 1500 هكتار من الغابات

أعلن التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الثلاثاء، أن حريق غابات اشتعل في شمال شرق إسبانيا نتج عنه تدمير أكثر من 1500 هكتار من الغابات والأحراج ويواصل تقدمه بسبب الرياح.

وأضاف التلفزيون أن حريق الغابات الذي اندلع في محافظة (تاراغونا) الكتالونية أمس الاثنين، يواصل امتداده بسبب الرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة ما أثر بشكل خاص على متنزه طبيعي بين الجبال.

ولفت الى أن قوات الحماية المدنية فرضت الحجر المنزلي على أكثر من 1900 شخص يسكنون في سبع بلدات قريبة فيما أجلت حوالي 50 شخصا آخرين حفاظا على حياتهم.

وذكر أن الحريق تسبب في قطع عدة طرق رئيسية قريبة من موقعه، لافتا الى ان 250 عنصرا من قوات الإطفاء يواصلون العمل للسيطرة على الحريق.

من جانب آخر نقل التلفزيون عن السلطات الإقليمية أن حريقا آخر اندلع في محافظة (ييدا) الكتالونية أتى على 35 هكتارا من الأراضي الزراعية قبل السيطرة عليه بعد 10 ساعات من اندلاعه.