إسبانيا حريق في كتالونيا يدمر 1500 هكتار من الغابات

إسبانيا حريق في كتالونيا يدمر 1500 هكتار من الغابات
أعلن التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الثلاثاء، أن حريق غابات اشتعل في شمال شرق إسبانيا نتج عنه تدمير أكثر من 1500 هكتار من الغابات والأحراج ويواصل تقدمه بسبب الرياح.
وأضاف التلفزيون أن حريق الغابات الذي اندلع في محافظة (تاراغونا) الكتالونية أمس الاثنين، يواصل امتداده بسبب الرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة ما أثر بشكل خاص على متنزه طبيعي بين الجبال.
ولفت الى أن قوات الحماية المدنية فرضت الحجر المنزلي على أكثر من 1900 شخص يسكنون في سبع بلدات قريبة فيما أجلت حوالي 50 شخصا آخرين حفاظا على حياتهم.
وذكر أن الحريق تسبب في قطع عدة طرق رئيسية قريبة من موقعه، لافتا الى ان 250 عنصرا من قوات الإطفاء يواصلون العمل للسيطرة على الحريق.
من جانب آخر نقل التلفزيون عن السلطات الإقليمية أن حريقا آخر اندلع في محافظة (ييدا) الكتالونية أتى على 35 هكتارا من الأراضي الزراعية قبل السيطرة عليه بعد 10 ساعات من اندلاعه.
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