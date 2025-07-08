بالفيديو الداخلية إحباط تهريب 47 كيلوغراما من الماريغوانا المخدرة قادمة للبلاد عن طريق الشحن الجوي

أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الماريغوانا المخدرة تقدر بـ 47 كيلوغراما حاول متهمان إدخالها إلى البلاد عن طريق الشحن الجوي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية المشتركة لإحباط محاولات تهريب المواد المخدرة إلى البلاد والتعاون والتنسيق بين قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك.

وأوضحت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه أثناء عمليات التفتيش الدقيقة التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك ضمن جهودها في مكافحة تهريب المواد المخدرة تمكن رجال جمرك الشحن الجوي من ضبط كمية من مادة الماريغوانا المخدرة قادمة من إحدى الدول وفور ضبط الشحنة تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت أنه على الفور انتقلت قوة من رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى مقر شركة الشحن لاستكمال إجراءات التحري والضبط حيث تم ضبط المتهم الأول بعد استكماله إجراءات تسلم الشحنة وتم ضبط المتهم الثاني الذي قام بإرساله لتسلم الشحنة في منطقة الجهراء الصناعية بعد مقاومة عنيفة وقيامه بالاصطدام بدوريات الأمن معرضا حياة الآخرين للخطر لكن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه وتبين لاحقا أنه من أرباب السوابق في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه تمت إحالتهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالتهما إلى نيابة المخدرات حيث الاختصاص.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في التصدي لآفة المخدرات وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لحماية المجتمع من هذه السموم وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.