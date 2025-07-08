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الانتهاء من توسعة طريق عنجرة - عجلون

الانتهاء من توسعة طريق عنجرة - عجلون

2025-07-08 07:12:08
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أنهت مديرية أشغال عجلون مشروع توسعة وصيانة طريق عنجرة-عجلون الرئيسي، بطول يناهز 1.2 كلم وقبل انتهاء المدة المحددة لإنجاز أعمال المشروع.

وشملت الأعمال في المشروع توسعة الطريق القائم ليصبح بأربعة مسارب وذلك بعمل اكتاف وفرشيات وMC وكشط للخلطة الاسفلتية القائمة مع عمل طبقة خلطه اسفلتية ساخنة بسماكة 7cm لكامل الطرق .

كما تم تنفيذ أعمال جزيرة وسطيه مع عمل دوار للتقاطع المؤدي لمستشفى الإيمان الحكومي بالإضافة لدوار عند تقاطع عنجرة الصالوص القاعدة وذلك لتنظيم حركة السير على الطريق.

كما تضمن الأعمال معالجة قنوات تصريف مياه الأمطار وتعزيز عناصر السلامة المرورية، من تخطيط ودهان ووضع الشواخص الارشادية والتحذيرية اللازمة والعواكس الأرضية والجانبية.

يذكر أن مديرية أشغال عجلون تنفذ هذا العام 18 مشروع طرق في مختلف مناطق المحافظة وبكلفة اجمالية تجاوزت 1.8 مليون دينار.

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