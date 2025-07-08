الانتهاء من توسعة طريق عنجرة - عجلون
خبرني - أنهت مديرية أشغال عجلون مشروع توسعة وصيانة طريق عنجرة-عجلون الرئيسي، بطول يناهز 1.2 كلم وقبل انتهاء المدة المحددة لإنجاز أعمال المشروع.
وشملت الأعمال في المشروع توسعة الطريق القائم ليصبح بأربعة مسارب وذلك بعمل اكتاف وفرشيات وMC وكشط للخلطة الاسفلتية القائمة مع عمل طبقة خلطه اسفلتية ساخنة بسماكة 7cm لكامل الطرق .
كما تم تنفيذ أعمال جزيرة وسطيه مع عمل دوار للتقاطع المؤدي لمستشفى الإيمان الحكومي بالإضافة لدوار عند تقاطع عنجرة الصالوص القاعدة وذلك لتنظيم حركة السير على الطريق.
كما تضمن الأعمال معالجة قنوات تصريف مياه الأمطار وتعزيز عناصر السلامة المرورية، من تخطيط ودهان ووضع الشواخص الارشادية والتحذيرية اللازمة والعواكس الأرضية والجانبية.
يذكر أن مديرية أشغال عجلون تنفذ هذا العام 18 مشروع طرق في مختلف مناطق المحافظة وبكلفة اجمالية تجاوزت 1.8 مليون دينار.
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