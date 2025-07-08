المدارس تدعو طلبة الثانوية العامة لاستلام ملفاتهم قبل 11 يوليو

MENAFN - Al-Bayan) دعت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في الدولة طلاب الصف الثاني عشر، وأولياء أمورهم، إلى الحضور إلى مقار المدارس خلال الأسبوع الجاري لاستلام ملفاتهم الدراسية الخاصة، وذلك في موعد أقصاه يوم الجمعة الموافق لـ 11 يوليو الجاري، والذي يصادف آخر يوم لدوام الإدارات المدرسية قبل بدء الإجازة الصيفية للعاملين.

وأكدت الإدارات أهمية الالتزام بهذه الفترة الزمنية لضمان إتمام إجراءات التخرج بسلاسة، وتفادي أي تأخير في المعاملات المرتبطة بالتقديم للجامعات أو التصديق الرسمي للوثائق.

ونبّهت الإدارات إلى أن طلبة الدور الثاني ((الإعادة)) لن يتمكنوا من استلام ملفاتهم في الوقت الراهن، حيث يشترط الانتظار حتى إعلان نتائجهم، وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على تنظيم العملية بشكل دقيق، وضمان جاهزية الملفات كاملة بعد صدور الدرجات النهائية.

وفي خطوة داعمة، خصصت بعض الإدارات المدرسية أوقاتاً محددة لتقديم المساعدة والإجابة عن استفسارات الطلبة، وأعلنت مدارس عن توفير شؤون الطلبة، لدعم الطلبة الذين لديهم أي أسئلة حول ملفاتهم الأكاديمية، مشجعة الجميع على الاستفادة من هذه الجلسة التفاعلية.

وأكدت إدارات المدارس أن استلام الملفات يعد من الخطوات الإجرائية المهمة قبل مغادرة المدرسة، كونه يشتمل على وثائق رسمية ضرورية للتسجيل الجامعي أو للاستخدام المستقبلي، مشيرة إلى أن التعاون والتفاعل الإيجابي من أولياء الأمور والطلبة يسرّع من وتيرة إنجاز المعاملات.

ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود الإدارات التعليمية لتسهيل إنهاء متطلبات العام الدراسي بكفاءة، مع الحرص على إبقاء أولياء الأمور على إطلاع كامل بكافة الإجراءات من خلال القنوات الرسمية للتواصل، ومنصات الصفوف الدراسية الإلكترونية، ويُذكر أن المدارس لجأت هذا العام إلى آليات رقمنة متطورة في حفظ البيانات، ما سهّل عملية تجهيز الملفات، وساهم في تسريع إجراءات الاستلام للطلبة الخريجين.