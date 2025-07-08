المدارس تدعو طلبة الثانوية العامة لاستلام ملفاتهم قبل 11 يوليو
وأكدت الإدارات أهمية الالتزام بهذه الفترة الزمنية لضمان إتمام إجراءات التخرج بسلاسة، وتفادي أي تأخير في المعاملات المرتبطة بالتقديم للجامعات أو التصديق الرسمي للوثائق.
ونبّهت الإدارات إلى أن طلبة الدور الثاني ((الإعادة)) لن يتمكنوا من استلام ملفاتهم في الوقت الراهن، حيث يشترط الانتظار حتى إعلان نتائجهم، وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على تنظيم العملية بشكل دقيق، وضمان جاهزية الملفات كاملة بعد صدور الدرجات النهائية.
وفي خطوة داعمة، خصصت بعض الإدارات المدرسية أوقاتاً محددة لتقديم المساعدة والإجابة عن استفسارات الطلبة، وأعلنت مدارس عن توفير شؤون الطلبة، لدعم الطلبة الذين لديهم أي أسئلة حول ملفاتهم الأكاديمية، مشجعة الجميع على الاستفادة من هذه الجلسة التفاعلية.
وأكدت إدارات المدارس أن استلام الملفات يعد من الخطوات الإجرائية المهمة قبل مغادرة المدرسة، كونه يشتمل على وثائق رسمية ضرورية للتسجيل الجامعي أو للاستخدام المستقبلي، مشيرة إلى أن التعاون والتفاعل الإيجابي من أولياء الأمور والطلبة يسرّع من وتيرة إنجاز المعاملات.
ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود الإدارات التعليمية لتسهيل إنهاء متطلبات العام الدراسي بكفاءة، مع الحرص على إبقاء أولياء الأمور على إطلاع كامل بكافة الإجراءات من خلال القنوات الرسمية للتواصل، ومنصات الصفوف الدراسية الإلكترونية، ويُذكر أن المدارس لجأت هذا العام إلى آليات رقمنة متطورة في حفظ البيانات، ما سهّل عملية تجهيز الملفات، وساهم في تسريع إجراءات الاستلام للطلبة الخريجين.
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