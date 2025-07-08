الإمارات ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين للاتحاد الأوراسي عالمياً

MENAFN - Al-Bayan) أكد أندريه سليبنيوف، وزير التجارة في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمثل محطة إستراتيجية مهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين الجانبين مشيراً إلى أنها ستسهم في دعم جهود التنويع التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تُعد أبرز الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛ إذ ارتفعت حصتها في إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد إلى 2% ما يجعلها ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين له على مستوى العالم.

وأشار إلى أن حجم صادرات الاتحاد إلى دولة الإمارات ارتفع أكثر من أربع مرات خلال العامين الماضيين في حين زادت صادرات المنتجات الإماراتية إلى أسواق الاتحاد بنسبة تجاوزت 50% مؤكداً أن هذا النمو المتسارع يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقال إن دولة الإمارات باتت، بفضل هذا الزخم، مركزاً تجارياً محورياً لجميع دول الاتحاد متقدمة على شركاء دوليين كبارا مثل اليابان والبرازيل ومصر وفيتنام.وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى ترسيخ هذا النمو من خلال إزالة القيود الجمركية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة؛ حيث تم الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 85% من السلع ما من شأنه تقليص معدلات الحماية الجمركية على منتجات الاتحاد في السوق الإماراتية من 5% إلى 0.6% وعلى المنتجات الإماراتية في أسواق الاتحاد من 5.9% إلى 1.5%.

وأوضح أن قائمة السلع التي ستستفيد من الاتفاقية تشمل من جانب الاتحاد المنتجات المعدنية مثل الصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والمواد الاستهلاكية ووسائل النقل والمنتجات الخشبية إضافة إلى السلع الزراعية المعالجة مثل الألبان والحلويات والمعلبات، وفي المقابل ستستفيد دولة الإمارات من وصول أوسع إلى سوق الاتحاد في فئات إستراتيجية أبرزها البوليمرات لاسيما البولي إيثيلين والبولي بروبيلين إلى جانب منتجات استهلاكية أخرى مثل مستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية.وأشار سليبنيوف إلى أن هذه الاتفاقية توفر فرصاً ملموسة للشركات الإماراتية لتوسيع انتشارها في أسواق الاتحاد التي تضم أكثر من 180 مليون نسمة خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأكد أن دولة الإمارات تمثل شريكاً إستراتيجياً رئيسياً للاتحاد الاقتصادي الأوراسي بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة، فضلا عن أنها تمثل بوابة تجارية مهمة لدول الاتحاد إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا سيما في ظل توسعها النشط في عقد الشراكات التجارية مع العديد من الدول.وأوضح سليبنيوف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تركز على قطاعات ذات أولوية عالية أبرزها الزراعة والصناعة بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية لهذين القطاعين لدى الجانبين.

ولفت إلى أن دول الاتحاد استفادت من الاتفاقية في أكثر من 82% من فئات السلع الزراعية التي تمثل 69% من صادراتها الزراعية إلى الإمارات إلى جانب 87% من فئات السلع الصناعية والتي تمثل 99.2% من إجمالي صادراتها الصناعية إلى الدولة.وأضاف أن الإمارات حصلت في المقابل على امتيازات بشأن 87% من فئات السلع الصناعية التي تمثل 96.8% من صادراتها الصناعية إلى الاتحاد وتشمل المنتجات البترولية ومستحضرات التجميل والسفن وسخانات المياه والبطاريات والبوليمرات والمنتجات المعدنية وغيرها، بينما حصلت المنتجات الإماراتية في قطاع الزراعة على امتيازات تشمل أكثر من 79% من الفئات التي تمثل 69% من صادراتها الزراعية وتشمل سلعاً نوعية مثل التمور والشاي والمكسرات والمياه المعدنية والعصائر وحليب الإبل المجفف.

وأكد سليبنيوف أن مجالات التعاون تتوسع لتشمل قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية والغابات والثروة السمكية والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والبحث والتطوير وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم وضع برنامج عمل مشترك لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ولافتا إلى أن هناك أيضاً مفاوضات ثنائية جارية بشأن تجارة الخدمات والاستثمار، ما يرتقي بالشراكة إلى مستوى شامل.

وفيما يتعلق بآفاق التجارة المستقبلية ذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول الاتحاد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2020 بمعدلات نمو سنوية فاقت 50% مشيراً إلى أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يوفر أرضية قوية لمواصلة هذا الزخم.وتوقع وزير التجارة في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات القليلة المقبلة بعد انتهاء المراحل الانتقالية وتفعيل كامل بنود الاتفاقية ما يفتح الباب أمام فرص أوسع للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.