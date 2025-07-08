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60 حكما يختتمون معسكرا تدريبيا في العقبة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 8 تموز (بترا)- اختتم 60 حكما في كرة القدم، معسكرا تدريبيا في مدينة العقبة، استمر لمدة 10 أيام، في إطار التحضيرات لمنافسات الموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 21 الشهر الحالي.
وشهد المعسكر التدريبي مشاركة 30 حكما من حكام النخبة، و30 حكما من الحكام الجدد، حيث اشتمل المعسكر على تدريبات عملية وبدنية ونظرية.
وأشرف على المعسكر الخبير التحكيمي الإسباني ديفيد الذي قدم محاضرات نظرية ساهمت في إثراء الحكام المحليين الذين استفادوا كثيرا من هذه المحاضرات.
وشهد المعسكر التدريبي مشاركة 30 حكما من حكام النخبة، و30 حكما من الحكام الجدد، حيث اشتمل المعسكر على تدريبات عملية وبدنية ونظرية.
وأشرف على المعسكر الخبير التحكيمي الإسباني ديفيد الذي قدم محاضرات نظرية ساهمت في إثراء الحكام المحليين الذين استفادوا كثيرا من هذه المحاضرات.
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