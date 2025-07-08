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60 حكما يختتمون معسكرا تدريبيا في العقبة

60 حكما يختتمون معسكرا تدريبيا في العقبة

2025-07-08 07:06:57
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تموز (بترا)- اختتم 60 حكما في كرة القدم، معسكرا تدريبيا في مدينة العقبة، استمر لمدة 10 أيام، في إطار التحضيرات لمنافسات الموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 21 الشهر الحالي.
وشهد المعسكر التدريبي مشاركة 30 حكما من حكام النخبة، و30 حكما من الحكام الجدد، حيث اشتمل المعسكر على تدريبات عملية وبدنية ونظرية.
وأشرف على المعسكر الخبير التحكيمي الإسباني ديفيد الذي قدم محاضرات نظرية ساهمت في إثراء الحكام المحليين الذين استفادوا كثيرا من هذه المحاضرات.

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